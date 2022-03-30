Политика

Единороссы областного Собрания обсудили с губернатором новую систему управления Пскова

Новую систему управления Пскова обсудили депутаты-единороссы областного Собрания депутатов с губернатором Михаилом Ведерниковым. На ближайшей сессии депутатам предстоит рассмотреть проект областного закона, предусматривающий отличный от существующего способ избрания главы муниципального образования «Город Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«На сегодняшний день у нас три должности, которые совмещают два человека, - обозначил действующую конструкцию Михаил Ведерников. - Глава администрации города, который отвечает за хозяйственную часть и за всё, что в городе происходит, глава города – чья функция больше представительная, и председатель городской Думы. Предлагаем, чтобы приставка "глава города" переместилась от председателя городской Думы в сторону главы администрации. Это позволит оперативно принимать необходимые решения и в полней мере нести весь груз ответственности за них. Спрос будет соответствующий».

Проект закона предполагает, что глава города будет избираться Псковской городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, он же возглавит местную администрацию. В конкурсе смогут участвовать и депутаты, но список кандидатов не будет ограничиваться составом Думы, что гарантированно позволит в случае форс-мажора найти хозяйственника, соответствующего критериям.

По словам Михаила Ведерникова, новая модель может быть успешно встроена в систему, предлагаемую новым федеральным законом, который дает право руководителю субъекта отстранять главу муниципалитета от должности, если его работа не отвечает требованиям.

«Предлагаю эту модель согласовать. Абсолютно точно она будет эффективнее, чем та, что действует сейчас», - обратился к фракции «Единой России» в областном Собрании Михаил Ведерников и сообщил о предварительно прошедшей встрече с депутатами городской Думы – новую систему управления все единодушно поддержали.

«Самое главное, чтобы в городе был порядок – чтобы был один хозяин, чтобы все вопросы решались на должном уровне, - отреагировал на предложение губернатора руководитель фракции, вице-спикер Армен Мнацаканян. - Я поддерживаю».

Председатель областного парламента Александр Котов обратил внимание депутатов, что в соответствии с федеральным законодательством структуру органов МСУ, порядок избрания главы муниципального образования устанавливает Собрание законом области. «Такой законопроект есть, он внесен и будет предложен к включению в допповестку, - сообщил Александр Котов. - Полномочия наши, но предварительно мы провели встречу с нашими коллегами из городской Думы, вместе обсудили возможные варианты».

Спикер напомнил, что Собрание неоднократно обсуждало вопрос перехода к новой модели управления областным центром, но, если в других случаях предлагалось проведение выборов, то в рассматриваемом случае речь идет о конкурсе.

«Здесь не будет политических оттенков. Нам нужно организовать работу таким образом, чтобы четко были распределены полномочия между исполнительными и представительными органами власти муниципалитета», - подчеркнул Александр Котов.

Председатель областного Собрания признал, что у каждой системы есть свои плюсы и минусы, но в существующих условиях эффективно работающая модель особенно необходима: «Нам ещё долго придется переосмысливать новую реальность и её последствия и в политической плоскости, и в экономике. Важно, чтобы на любом уровне быстро принимались отвечающие запросу ответственные решения. Мне кажется, что в такой конфигурации эффективность будет наиболее высокой», - поделился мнением Александр Котов и высказал предположение, что новую конструкцию поддержат представители разных фракций.

Депутат Государственной Думы Александр Козловский рассказал, что видел, как предложенная модель работает в других регионах. «Губернатору не приходится разводить по углам главу администрации и главу города, что в 90% случаев происходит в административных центрах. Изменения позволят главе региона заниматься основными задачами, а городу успешно развиваться», - отметил секретарь регионального отделения «Единой России» и обратился к однопартийцам с просьбой поддержать законопроект.

«С учетом личного четырехлетнего опыта работы в роли главы администрации города однозначно поддерживаю новую модель. Постоянное противостояние двух глав до добра никогда не доводит. Уверен, модель будет эффективна, Дума в этом случае будет работать как обычный представительный орган», - высказался в поддержку вице-спикер Александр Братчиков.

Вице-спикер Юрий Сорокин вспомнил, что 12 лет назад лично голосовал за действующую структуру. «Но были другие времена, другие обстоятельства. Сегодняшнее решение назрело», - согласился депутат.

Михаил Ведерников поблагодарил депутатский корпус, лично председателя Собрания Александра Котова и руководителя фракции Армена Мнацаканяна за единодушную поддержку и слаженную оперативную работу. Глава региона отметил, что на областном уровне успешно выстроено взаимодействие органов власти, что позволяет оперативно собираться, обсуждать и принимать самые важные решения, которые отвечают вызовам сегодняшнего дня.