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Политика

Усекновение главы

30.03.2022 16:48|ПсковКомментариев: 3

В Пскове решено изменить систему управления городом. На смену давно и повсеместно критикуемой двуглавой модели (с главой Пскова-председателем гордумы и главой администрации города) скоро придет новая. Глава будет один: по определению губернатора Михаила Ведерникова, «предлагается, чтобы приставка «глава города» переместилась от председателя городской Думы в сторону главы администрации». А председатель городской Думы в этой конфигурации станет не более чем руководителем представительного органа местного самоуправления.

 

Решение еще официально не оформлено — депутатам областного Собрания на сессии только предстоит рассмотреть проект соответствующего закона. Однако, учитывая итоги сегодняшнего обсуждения в Доме Советов и единодушное одобрение инициативы депутатами от партии власти, не приходится сомневаться: модель поменяют.

Таким образом свершится то, о чем так долго говорили в Пскове, наблюдая за непростыми отношениями, постоянной напряженностью и даже публичными конфликтами в муниципальном властном тандеме, вне зависимости от состава его участников в разные периоды.

Как неоднократно отмечали обозреватели Псковской Ленты Новостей, взаимоотношения в парах градоначальников, вынужденных сосуществовать в условиях данной модели, складывались совершенно по-разному. При этом всегда было очевидно, что многое тут зависит от личных качеств глав, проще говоря — от того, насколько каждый из них склонен к компромиссам, готов ли сити-менеджер признавать первенство главы Пскова — по уставу города, высшего должностного лица муниципального образования. Как показывала практика, двуглавая модель работала относительно успешно и не давала сбоев только в том случае, если один глава находился под другим, а не стремился встать вровень с ним или вовсе позиционировать себя выше, например, на том основании, что в его руках сосредоточены основные рычаги управления городским хозяйством и именно под его началом армия муниципальных служащих и сотрудников муниципальных предприятий, а глава города — это так, не более чем исполнитель представительских функций.

Действующий муниципальный властный тандем — глава Пскова Елена Полонская и глава администрации города Борис Елкин

Так или иначе, копья по вопросу возвращения единоначалия в муниципальной власти ломались многие годы (а двуглавая модель, напомню, просуществовала почти полтора десятилетия). Однако, как часто бывает, всё произошло тогда, когда разговоры об объединении «голов» поутихли, уступив место более актуальной повестке.

Обстоятельный разговор о причинах и возможных следствиях изменения управленческой модели впереди, но уже сейчас, как говорится, по горячим следам можно сделать ряд выводов.

1. Система муниципальной власти в Пскове выстраивается по образцу власти в регионе. Такая модель внешне проще, чем ныне существующая, и, как заявляют ее сторонники, более эффективная и соответствующая новой политической реальности. Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, справедливо признавая, что у каждой системы есть свои плюсы и минусы, особо подчеркивает: в сложившейся ситуации эффективно работающая модель особенно необходима. «Нам еще долго придется переосмысливать новую реальность и её последствия и в политической плоскости, и в экономике. Важно, чтобы на любом уровне быстро принимались отвечающие запросу ответственные решения», - говорит он.

Спикер регионального парламента Александр Котов и руководитель фракции ЕР Армен Мнацаканян поддержали предложение Михаила Ведерникова

2. Необходимо понимать, что изменение модели - это не местная инициатива. Решение принято в соответствии с проектом нового закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Цель закона — встраивание муниципального уровня в единую систему органов государственной власти. «Вертикаль власти» достигает абсолютной степени.

3. Возрастает мера зависимости муниципального руководства от исполнительной власти региона и конкретно от губернатора. Эпоха противостояний, когда город мог «бодаться» с областью давно в прошлом — во временах, когда в кресле мэра сидели Александр Прокопьев и затем Михаил Хоронен, ну, а губернаторский пост занимали Евгений Михайлов и в дальнейшем Михаил Кузнецов. Было всё это в далекие 1990-е и нулевые. Уже давно всё иначе. И теперь то, что сложилось де-факто, оформляется де-юре. «Самое главное, чтобы в городе был порядок – чтобы был один хозяин, чтобы все вопросы решались на должном уровне», - считает руководитель фракции ЕР в областном Собрании Армен Мнацаканян.

4. Вера в то, что возможно восстановление практики избранных мэров, окончательно разрушена (напомню, что в последние годы псковское «Яблоко» неоднократно вносило в областное Собрание предложения о возвращении всенародных выборов городских руководителей Пскова и Великих Лук — и всё безрезультатно). Эта идея давно кажется наивной и нереалистичной в современной политической системе страны. Теперь подтверждается официально: единоначалие в муниципалитете восстанавливается, но без всенародных выборов. Поясню: проект закона предполагает, что глава города будет избираться гордумой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, он же возглавит местную администрацию. В конкурсе смогут участвовать и депутаты, но список кандидатов не будет ограничиваться составом Думы, что, как уверяют разработчики законопроекта, гарантированно позволит в случае форс-мажора найти хозяйственника, соответствующего предъявляемым критериям.

5. Сосредоточение городской власти в одних руках лишает регион одного из главных противостояний последнего десятилетия. Как я уже говорил, были совершенно разные периоды в отношениях внутри муниципальных властных тандемов. Но, за единичными случаями, там сохранялась зримая или подковерная конкуренция и борьба за первенство.

Губернатор Михаил Ведерников с бывшим сити-менеджером Пскова Александром Братчиковым и экс-главой города Иваном Цецерским

6. Единоличный глава Пскова избавляется от соперника (номинального или реального) и может сосредоточиться на основной деятельности, без оглядки на возможные происки «партнера по тандему». В теории это должно способствовать улучшению качества работы исполнительной власти в муниципалитете. Главное — появляется лицо, которое будет нести всю полноту ответственности, а не будет такого, что градоначальники сваливают вину друг на друга.

7. Упрощается работа исполнительной власти с муниципальными депутатами. Статус председателя гордумы, как легко понять, существенно ниже, чем статус главы города — председателя гордумы. Диалог с корпусом городских депутатов для городской власти упрощается. Степень их независимости и субъектности снижается.

8. Впрочем, не следует пока говорить, что этот диалог перестает быть равноправным. Здесь возможны два варианта развития событий. Первый — попытка администрации Пскова перевести общение с гордумой в императивно-директивный формат. Без сомнения, такой подход встретит сопротивление городских депутатов. Второй — выстраивание рабочих отношений, избавленных от момента конкуренции между двумя ветвями городской власти.

9. Без сомнения, упрощается вопрос избирательной кампании 2022 года для партии власти. Раньше, выставляя команду кандидатов, предполагалось, что ее ведет на выборы будущий глава города (вспоминаем так называемый «Список Ивана Цецерского»). В новой концепции такая надобность отпадает. Вопрос о председателе гордумы - не такой острый, как вопрос о главе города. Фактически вопрос о будущем председателе можно решать как по ходу избирательной кампании, так и по итогам выборов в сентябре.

10. И да, если и стоял у кого-то остро вопрос о действующем главе города Елене Полонской и ее будущем статусе, то сегодня он фактически снят.

Правда, остается один немаловажный вопрос: что будет в Великих Луках? В «южной столице» тоже существует двуглавая модель, но реальные властные рычаги там с давних пор находятся у главы города Николая Козловского. Руководитель местной администрации фактически находится в подчинении главы города. Пока неизвестно, какую позицию в рамках принимаемых изменений занимает глава Великих Лук и готов ли он разделить мнение, что два главы — нехорошо, а один — лучше?

Александр Савенко

Теги: #администрация Пскова #политика #власть #Глава города Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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