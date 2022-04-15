Политика

Публичные слушания об изменении модели управления Псковом пройдут в мае

Публичные слушания об изменении модели управления Псковом пройдут 18 мая. Об этом с очередной 64-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая проходит сегодня, 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутаты рассмотрели вопрос «О назначении публичных слушаний по проекту решения Псковской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования "Город Псков"». На вопросы депутатов ответила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова.

Депутаты обсудили процедуры назначения главы города на должность и прекращения его полномочий. Также речь шла о возможности проводить прямые выборы мэра и распространить новую модель управления на другие муниципалитеты Псковской области, включая Великие Луки.

Озвученные во время сессии инициативы предложили рекомендовать для рассмотрения комитету по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы.

«У нас есть 30 дней, чтобы работать над этим документом. Все, что было озвучено, вносится в стенограмму и будет учтено при подготовке документа, который сейчас формируется», - заметила глава города Елена Полонская.

Публичные слушания решили провести 18 мая в 18.00 в здании Городского культурного центра. На сессии присутствовали 22 из 25 депутатов, данное предложение они поддержали единогласно.

Напомним, проект закона предполагает, что глава города будет избираться Псковской городской Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, он же возглавит местную администрацию. В конкурсе смогут участвовать и депутаты, но список кандидатов не будет ограничиваться составом Думы.

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Ранее сообщалось, что вопрос об изменении модели управлении Псковом в конце марта в ходе очередной сессии рассмотрели депутаты Псковского областного Собрания. Законопроект в двух чтениях поддержали 18 депутатов регионального парламента, остальные воздержались от голосования.