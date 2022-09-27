Политика

Дмитрий Шахов заявил об отсутствии нареканий по поводу выборов-2022 в регионе

В период сентябрьских выборов, которые прошли в Псковской области с 9 по 11 сентября, не было нареканий о ходе голосования на участках, заявил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в программе «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Могу сказать, что посещенные участки, с точки зрения процесса, у меня не вызвали нареканий, потому что все, что касалось выдачи бюллетеней, проверки паспортных данных, прошло без нарушений. Я мог в любое время неожиданно приезжать на участки, беседовать с наблюдателями. Могу сказать, что по процедуре голосования не поступало жалоб. Может быть, вопрос по дистанционному электронному голосованию... Я к нему отношусь скептически, хотя система удобная для граждан, и я сам ей воспользовался», - рассказала Дмитрий Шахов.

При этом омбудсмен отметил, что не поддерживает многодневное голосование. По его словам, практика последних лет показала, что такое длительное голосование не увеличивает количество голосующих граждан, а уменьшает.