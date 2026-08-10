ЦИК РФ утвердила текст федерального бюллетеня для голосования на выборах в Госдуму

Центризбирком России на заседании в понедельник утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы; в него включены все 11 политических партий, сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.
На заседании представили макеты избирательных бюллетеней для каждого из 225 одномандатных округов, которые соответствуют региональным группам в составе федеральных списков кандидатов, выдвинутых партиями, а также макет для голосования на участках за пределами территории России.
По словам Булаева, в бюллетень включено 11 партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов. Наименования партий размещены в порядке, определенном жеребьевкой, которая прошла в ЦИК 5 августа с участием партий.
При этом председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в утвержденный текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному округу на выборах депутатов Госдумы могут быть внесены корректировки, пишет «Интерфакс».
Выборы депутатов Госдумы, а также совмещенные с ними выборы различных уровней пройдут в России в течение трех дней - с 18 по 20 сентября.