ЦИК РФ утвердила текст федерального бюллетеня для голосования на выборах в Госдуму

Центризбирком России на заседании в понедельник утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы; в него включены все 11 политических партий, сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

«Согласно статье 79 Федерального закона "О выборах депутатов Госдумы", ЦИК также утверждает текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу», - сказал Булаев на заседании ЦИК в понедельник, добавив, что текст бюллетеней для голосования по одномандатным избирательным округам утверждается окружными избирательными комиссиями.

На заседании представили макеты избирательных бюллетеней для каждого из 225 одномандатных округов, которые соответствуют региональным группам в составе федеральных списков кандидатов, выдвинутых партиями, а также макет для голосования на участках за пределами территории России.

По словам Булаева, в бюллетень включено 11 партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов. Наименования партий размещены в порядке, определенном жеребьевкой, которая прошла в ЦИК 5 августа с участием партий.

При этом председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в утвержденный текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному округу на выборах депутатов Госдумы могут быть внесены корректировки, пишет «Интерфакс».

«Не торопитесь, не торопитесь ни в коем случае, в типографию никуда не отправлять. Проверяем, возможно, будут какие-то корректировки, просто будьте готовы, еще раз проверьте то, что есть», - сказала Памфилова на заседании ЦИК и пояснила, что комиссия специально утвердила текст бюллетеня в настоящее время из-за сложной в текущем году логистики.

Выборы депутатов Госдумы, а также совмещенные с ними выборы различных уровней пройдут в России в течение трех дней - с 18 по 20 сентября.