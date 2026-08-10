Павла Бикташева зарегистрировали кандидатом в Госдуму

Павла Бикташева («Родина») зарегистрировали кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ девятого созыва по одномандатному избирательному округу №150 на заседании Избирательной комиссии Псковской области 10 августа, стало известно Псковской Ленте Новостей.

Напомним, также кандидатами в депутаты Госдумы зарегистрированы Александр Козловский («Единая Россия»), Михаил Иванов («Партия пенсионеров»), Дмитрий Михайлов (КПРФ), Игорь Романов («Новые люди»), Евгений Васильев («Яблоко»), Антон Минаков (ЛДПР) и Наталья Тудакова («Справедливая Россия»). Помимо этого, свою кандидатуру выдвигает Кирилл Сорокин («Зеленые»).

Выборы депутатов Госдумы и Заксобрания Псковской области пройдут с 18 по 20 сентября.