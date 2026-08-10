Псковская ТИК зарегистрировала еще девять кандидатов на выборы в Заксобрание

Территориальная избирательная комиссия города Пскова (с полномочиями окружных избирательных комиссий №1-4) зарегистрировала кандидатами на выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва девять человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ТИК.
Фотографии: ТИК города Пскова
По одномандатному избирательному округу №1 зарегистрированы:
- Татьяна Пасман выдвинута партией «Яблоко»;
- Валерий Колтаков выдвинут от партии «Родина».
По одномандатному избирательному округу №2 также зарегистрированы двое:
- Александр Белов выдвинут от партии «Родина»;
- Иван Сверчков выдвинут от партии «Новые люди».
По одномандатному избирательному округу №3 прошли регистрацию два кандидата:
- Алексей Канищев выдвинут партией «Яблоко»;
- Виктор Яшин выдвинут партией «Справедливая Россия».
По одномандатному избирательному округу №4 зарегистрированы три человека:
- Константин Ситкин выдвинут от ЛДПР;
- Денис Поздняков выдвинут от партии «Новые люди»;
- Игорь Иванов выдвинут партией «Справедливая Россия».
Ранее Псковская ТИК зарегистрировала 17 кандидатов на выборы в Заксобрание.
Выборы депутатов Госдумы и Заксобрания Псковской области пройдут с 18 по 20 сентября.