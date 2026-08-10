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Псковская ТИК зарегистрировала еще девять кандидатов на выборы в Заксобрание

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Территориальная избирательная комиссия города Пскова (с полномочиями окружных избирательных комиссий №1-4) зарегистрировала кандидатами на выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва девять человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ТИК.

Фотографии: ТИК города Пскова

По одномандатному избирательному округу №1 зарегистрированы:

  • Татьяна Пасман выдвинута партией «Яблоко»;
  • Валерий Колтаков выдвинут от партии «Родина».

По одномандатному избирательному округу №2 также зарегистрированы двое:

  • Александр Белов выдвинут от партии «Родина»;
  • Иван Сверчков выдвинут от партии «Новые люди».

По одномандатному избирательному округу №3 прошли регистрацию два кандидата:

  • Алексей Канищев выдвинут партией «Яблоко»;
  • Виктор Яшин выдвинут партией «Справедливая Россия».

По одномандатному избирательному округу №4 зарегистрированы три человека:

  • Константин Ситкин выдвинут от ЛДПР;
  • Денис Поздняков выдвинут от партии «Новые люди»;
  • Игорь Иванов выдвинут партией «Справедливая Россия».
     
 
 

Ранее Псковская ТИК зарегистрировала 17 кандидатов на выборы в Заксобрание.

Выборы депутатов Госдумы и Заксобрания Псковской области пройдут с 18 по 20 сентября. 

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