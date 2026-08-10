Россияне смогут проголосовать на сентябрьских выборах в 152 странах

Около 320 избирательных участков в 152 странах образовано для голосования российских избирателей на предстоящих выборах за пределами России, сообщил член ЦИК РФ Павел Андреев.

«Таким образом, находясь в дни голосования за рубежом, российские избиратели смогут проголосовать на 319 избирательных участках, расположенных в 152 иностранных государствах», - сказал Андреев на заседании ЦИК в понедельник и отметил, что это на 24 участка больше, чем было образовано на выборах президента РФ в 2024 году.

По его словам, 312 избирательных участков образованы руководителями дипломатических представительств и консульских учреждений России, а также семь участков - в городе Байконуре в Казахстане.

В текущем году впервые появились избирательные участки в восьми странах: это Буркина-Фасо, Доминиканская Республика, Йемен, Нигер, Сьерра-Леоне, Экваториальная Гвинея, Южный Судан, пишет «Интерфакс».

Помимо этого, на выборах впервые смогут проголосовать российские туристы на Мальдивах.

Андреев сообщил, что численность российских избирателей за рубежом по состоянию на 1 июля 2026 года, по данным МИД России, составила 1 млн 816 504 человека.

Выборы депутатов Госдумы, а также совмещённые с ними выборы различных уровней пройдут в России в течение трех дней - с 18 по 20 сентября.