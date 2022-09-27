Политика

Олег Брячак: «Партия пенсионеров» произвела фурор в сознании электората

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» произвела фурор в сознании электората. Такое мнение высказал лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду» Олег Брячак на сессии областного Собрания 29 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я бы хотел поговорить о более насущных делах. Считаю, каждый должен отвечать на своей территории за вещи, которые касаются того или иного человека. Хочу сказать о том, каким образом прошли выборы в Псковскую гордуму. А о них никто не говорит. Выборы же эти важные. Муниципальный депутат - самый близкий к людям, он решает на земле вопросы граждан. От того, насколько депутат компетентен, происходят изменения в жизни людей. Выборы, конечно, меня удивили. Борьба была непривычно жаркой. Результат, который мы увидели по итогам выборов, лично меня удивил. Удивило больше всего то, как выступила "Партия пенсионеров". Они произвели фурор в сознании электората! Здорово, будем равняться теперь на пенсионеров, именно так надо проводить предвыборную кампанию. Еще бы чуть-чуть, и обогнали бы коммунистов. И получили в Псковской городской Думе пост заместителя председателя. Меня эти результаты не устроили и не могут устроить. Мы проведем работу над ошибками. Победим на следующих выборах. Пенсионерам желаю удачи», - выступил он.

При этом Олег Брячак отметил, что прошедшие выборы партия признаёт, и подчеркнул, что избирательная кампания была проведена на высоком уровне.

Напомним, на выборах в Псковскую городскую Думу седьмого созыва список партии «Единая Россия» набрал 51,33%, КПРФ - 14,52%, «Яблоко» - 9,04%, «Партия пенсионеров» - 8,14%, ЛДПР - 7,62%, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 7,61%.