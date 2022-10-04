Политика

«Справедливая Россия» не будет принимать участие в досрочных выборах главы Пушкиногорского района

Партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» не будет участвовать в досрочных выборах главы Пушкиногорского района. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил председатель реготделения партии Олег Брячак.

«Наша партия уже принимала участие в выборах главы Пушкиногорского района и одержала уверенную победу», – сказал Олег Брячак, имея ввиду победу на выборах в 2009 году. Тогда главой района избрали Римму Бурченкову.

«В настоящее время мы не планируем участвовать в этих выборах, потому что сегодня политическая система у нас устроена так, что главы, которые избираются при помощи той или иной партии через какое-то время – как правило, это небольшой промежуток времени – становятся членами партии "Единая Россия". Мы не видим смысла участвовать в этих выборах», – объяснил Олег Брячак.

Досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначили на 25 декабря.

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Напомним, ранее должность занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно.

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Ранее сообщалось, что исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева.