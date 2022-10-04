«Справедливая Россия» не будет принимать участие в досрочных выборах главы Пушкиногорского района

Партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» не будет участвовать в досрочных выборах главы Пушкиногорского района. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил председатель реготделения партии Олег Брячак.
«В настоящее время мы не планируем участвовать в этих выборах, потому что сегодня политическая система у нас устроена так, что главы, которые избираются при помощи той или иной партии через какое-то время – как правило, это небольшой промежуток времени – становятся членами партии "Единая Россия". Мы не видим смысла участвовать в этих выборах», – объяснил Олег Брячак.
Досрочные выборы главы Пушкиногорского района назначили на 25 декабря.
Напомним, ранее должность занимал Александр Баранов, его полномочия прекратили досрочно.
Ранее сообщалось, что исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева.