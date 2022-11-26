Куратор Псковской области от ЛДПР Сергей Леонов стал гостем программы «Гайд-парк». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 25 ноября. Гость студии - депутат Государственной Думы, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР, партийный куратор Псковской области Сергей Леонов.
Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о задачах партии, в том числе на ближайших выборах в Псковской области. Отдельное внимание уделили обсуждению позиции ЛДПР по поводу дискриминации медицинских статей Уголовного кодекса РФ.