Политика

Стартовали досрочные выборы главы Пушкиногорского района

Досрочные выборы главы Пушкиногорского района стартовали сегодня, 24 декабря, голосование будет идти два дня и завершится 25 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Фото: ТИК Пушкиногорского района

В 8:00 открылись двери всех 15 участковых избирательных комиссий муниципального образования. В голосовании смогут принять участие 7 052 избирателя. Сегодня проголосовать можно будет до 20.00.

Первые голосующие. Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Традиционно открытие избирательных участков началось с исполнения гимна Российской Федерации.

Напомним, назначение досрочных выборов связано с прекращением полномочий главы Пушкиногорского района Александра Баранова.

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Территориальная избирательная комиссия Пушкиногорского района зарегистрировала в качестве кандидатов на досрочные выборы главы муниципалитета четырёх кандидатов: