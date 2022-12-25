Армен Мнацаканян положительно оценил двухдневный формат выборов в Пушкиногорском районе

Двухдневный формат досрочных выборов главы Пушкиногорского района оценил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Он также прокомментировал явку, которая составила 34,7%.
«Я думаю, что это хорошая явка, учитывая, что на дворе декабрь», - сказал депутат по округу №9.
Напомним, в состав избирательного округа №9 входят Новоржевский, Островский и Пушкиногорский районы.
Досрочные выборы главы Пушкиногорского района стартовали 24 декабря и завершились сегодня, 25 декабря. Численность избирателей - 7 010 человек.
Назначение досрочных выборов связано с прекращением полномочий главы Пушкиногорского района Александра Баранова.
Территориальная избирательная комиссия Пушкиногорского района зарегистрировала в качестве кандидатов на досрочные выборы главы муниципалитета четырёх кандидатов: