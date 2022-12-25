Политика

Армен Мнацаканян положительно оценил двухдневный формат выборов в Пушкиногорском районе

Двухдневный формат досрочных выборов главы Пушкиногорского района оценил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Оцениваю такой формат положительно. Для муниципалитета – два дня — это прекрасно. Никаких преград не вижу, всё было хорошо», – сказал Армен Мнацаканян.

Он также прокомментировал явку, которая составила 34,7%.

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«Я думаю, что это хорошая явка, учитывая, что на дворе декабрь», - сказал депутат по округу №9.

Напомним, в состав избирательного округа №9 входят Новоржевский, Островский и Пушкиногорский районы.

Досрочные выборы главы Пушкиногорского района стартовали 24 декабря и завершились сегодня, 25 декабря. Численность избирателей - 7 010 человек.

Назначение досрочных выборов связано с прекращением полномочий главы Пушкиногорского района Александра Баранова.

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Территориальная избирательная комиссия Пушкиногорского района зарегистрировала в качестве кандидатов на досрочные выборы главы муниципалитета четырёх кандидатов: