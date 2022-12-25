Политика

Явка на выборах главы Пушкиногорского района составила почти 35%

Явка на досрочных выборах главы Пушкиногорского района составила 34,7%. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Явка на данный час оценивается в 34,7%. Это в принципе хорошая явка, очень хорошая явка для Пушкинских Гор, и мы считаем, что выборы состоялись, выборы прошли легитимно», - сказал Игорь Сопов и отметил, что за два дня голосования в облизбирком не было подано ни одной жалобы на проведение выборов.

Такой явки, по мнению председателя Избирательной комиссии Псковской области, удалось достичь благодаря двухдневному голосованию.

«Двухдневное голосование дало свои результаты. Мы понимаем, что за один день такое количество избирателей на выборы бы не пришло, а за два дня – пожалуйста, они пришли», - отметил Игорь Сопов.

Он добавил, что находился в Пушкиногорском районе на протяжении двух дней голосования, и вместе с коллегами из облизбиркома общался с избирателями, многие из них подтверждали, что смогли принять участие в выборах только благодаря проведению голосования в два дня.

«Никто не ожидал, что на выборах будет такая явка, но двухдневное голосование дало всем возможность проголосовать, осуществить свое избирательное право, поэтому это очень важно», - заключил Игорь Сопов.

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Напомним, досрочные выборы главы Пушкиногорского района стартовали 24 декабря и завершились сегодня, 25 декабря. Численность избирателей - 7 010 человек.

Назначение досрочных выборов связано с прекращением полномочий главы Пушкиногорского района Александра Баранова.

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Территориальная избирательная комиссия Пушкиногорского района зарегистрировала в качестве кандидатов на досрочные выборы главы муниципалитета четырёх кандидатов: