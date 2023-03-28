Президент России утвердил Концепцию внешней политики

Владимир Путин своим указом утвердил новую Концепцию внешней политики России. Соответствующий документ опубликован на официальном интрнет-портале правовой информации.
Фото: Пресс-служба Кремля
«Сегодня мною подписан указ об утверждении обновленной Концепции внешней политики Российской Федерации», — цитирует слова президента на совещании с постоянными членами Совета безопасности РИА Новости.
Глава государства подчеркнул, что из-за серьезных изменений на мировой арене пришлось скорректировать ключевые стратегические документы. По его словам, обновленная концепция ляжет в основу практических действий страны в среднесрочной и более отдаленной перспективе, а также станет добротной доктринальной основой для дальнейшей работы в сфере международных отношений.
Основные положения обновленной концепции:
Президент отметил, что Министерство иностранных дел вместе с другими ведомствами провело кропотливую работу, чтобы привести документ в соответствие с современными реалиями. Он подчеркнул, что именно МИД будет координировать выполнение концепции.
Путин также попросил коллег уделить особое внимание расширению связей с конструктивно настроенными партнерами и созданию условий для отказа недружественных государств от антироссийской политики.
В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров уточнил, что в обновленной концепции также говорится о серьезнейшей структурной перестройке мировой экономики.
«Дается характеристика основных долгосрочных тенденций международного развития, включая кризис экономической глобализации, которая проводилась до недавнего времени по американским правилам. Один из факторов — это то, что мировая экономика переживает серьезнейшую структурную перестройку и переходит на новую технологическую основу», — сказал он.
Глава МИД также отметил, что, согласно обновленной концепции, недружественные шаги в отношении Москвы будут жестко пресекаться. В частности, в документ внесли тезис об использовании Вооруженных сил для отражения или предотвращения нападения на Россию и ее союзников. Лавров подчеркнул, что концепция предусматривает возможность как симметричного, так и асимметричного ответа на недружественные действия.
Последний раз Россия корректировала Концепцию внешней политики в 2016 году. В конце января 2022-го МИД создал проект нового документа, в котором предполагалось учесть изменения в мире. После обсуждения концепции на совещании Совбеза Владимир Путин поручил ее доработать.