Судебное заседание по снятию кандидатов «Родины» с выборов в Заксобрание Псковской области перенесли

В судебном заседании, где рассматривается иск регионального отделения политической партии «Яблоко» о признании незаконным постановления Избирательной комиссии Псковской области о регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания от реготделения партии «Родина», объявили перерыв. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Следующее заседание запланировано на 9 часов 30 минут 28 августа.

Напомним, что 25 августа региональное отделение партии «Родина» через суд добилось отмены регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва от реготделения «Яблока».

Ранее по иску партии «Родина» сняли список кандидатов от «Яблока» на выборы депутатов Госдумы. Верховный суд признал это решение законным и отклонил апелляционные жалобы сторон.

Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.