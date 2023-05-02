Политика

Имя потенциального кандидата на выборы главы Псковского района назвали в КПРФ

Первый секретарь Псковского райкома КПРФ, депутат Псковского районного Собрания Михаил Вяткин планирует принять участие в выборах главы Псковского района в качестве кандидата. Об этом он заявил в программе «Армрестлинг» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я планирую принимать участие в выборах. И Петр Васильевич (Алексеенко, первый секретарь Псковского обкома КПРФ — ред.) озвучил, что моя кандидатура предлагается для выдвижения на пост главы администрации Псковского района», - сказал Михаил Вяткин.

Напомним, выборы главы Псковского района пройдут в сентябре. На данный момент эту должность занимает Наталья Федорова («Единая Россия»).