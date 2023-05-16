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Политика

«Гонки по вертикали»: зеркало турецких выборов, псковский политбомонд и ошапурки

16.05.2023 15:52|ПсковКомментариев: 0

Всем привет! В студии радио ПЛН FM журналист, главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко, и это «Гонки по вертикали».

 

Как наверняка знают наши постоянные слушатели, обычно раз в неделю мы говорим о самом интересном и важном в региональной политике. Но сегодня, как всякая уважающая себя программа, стартанем с турецких выборов. Так сказать, не можем молчать. Об этом говорят все - и все, оказывается, разбираются в турецкой политике. Российская оппозиция завидует и кивает в ту сторону: мол, смотрите, какими бывают выборы - конкурентные, непредсказуемые, в два тура, не ровня нашим. А сторонники Кремля, наоборот, говорят о преимуществах нашей управляемой и суверенной демократии, рассуждают на тему западного вмешательства в турецкие внутренние дела и переиначивают известный риторический вопрос: «Вы что, хотите как в Стамбуле?»

- Не нужен мне берег турецкий (песня «Летят перелетные птицы»).

Короче, тут следят, болеют за Эрдогана, вероятно, еще и потому, что фамилия гораздо более простая, чем у его соперника - пардон, я зачитаю: Кылычдароглу. А тут - Эрдоган, так же просто, как, например, Трамп, который, помнится, когда-то перед выборами в Америке был «наш». Вот и Эрдоган тоже, как выясняется, «наш», по крайней мере, он лучше, чем прозападный оппозиционер; и потом - такой понятный: 20 лет у власти, преемника нет, режим держится на пассионарной силе и популярности лидера. Короче, аналогий не избежать - ну и рассуждений на тему, почему у нас не так, тоже. 

- Так это в Турции - там тепло (фильм «Джентльмены удачи»)

Весьма любопытно, что не так давно федеральное партийное руководство «Единой России» перед вступлением в год важных выборов-2023 проводило семинар для руководителей избирательных штабов партии. И вот там московские «медведи» советовали однопартийцам из регионов учесть... ну да-да, турецкий опыт. А именно - объясняли, как там работала оппозиция. Заместитель секретаря Генсовета Андрея Турчака - Сергей Перминов - рассказывал об успехе турецкой оппозиции на выборах - естественно, не президентских, а мэра Стамбула и ее стратегии так называемой «радикальной любви». Буквально в двух словах: по этой теории, главными эмоциями для любого и каждого являются любовь и страх. Исходя из этого турецкие оппозиционеры отказались от дискуссий по проблемам «высокой политики» и акцентировали внимание на теме объединения общества и совместной борьбы с локальными проблемами и бедностью. Рядовым агитаторам рекомендовали не начинать разговор с людьми с партийных вопросов и призывали относиться к собеседникам с уважением, говорить о том, что их избирателей действительно волнует. Так-то подумать, всё это не новость, мы и сами это знаем...

- Будь к человеку внимательным и старайся подвигнуть к разговору о нем самом («Место встречи изменить нельзя») 

Однако в результате использования старых приемов на новый лад мэром Стамбула несколько лет назад был избран оппозиционный кандидат. И вот этим примером в ходе партийной учебы замсекретаря генсовета «Единой России», с одной стороны, демонстрировал, что в, казалось бы, благоприятной для власти ситуации оппозиция может найти победную стратегию, а с другой — призывал однопартийцев тоже использовать наработки турецких оппозиционных технологов на выборах 2023 года. Уж не знаю, увидим ли мы летом в ходе избирательной кампании, было ли это взято на вооружение или в условиях СВО более значимыми посчитали совсем другие приемы и темы, ну а пока партия власти готовится к очередному использованию другого заморского опыта - праймериз. Они стартуют уже через несколько дней - 22 мая. И пока единороссы как умеют пытаются подогревать интерес к этой теме - вот, видимо, чтобы доказать защищенность системы, объявили конкурс на взлом системы предварительного голосования. 

- Если один человек построил, то другой всегда разобрать может («Формула любви»)

Ну а что касается Турции, о которой мы говорим естественно не просто так, то опыт последней избирательной кампании с предстоящим 28 мая вторым туром дает основания сделать как минимум пару выводов: во-первых, если долго упираться - то и стена может подвинуться, а во-вторых, если оппозиция договаривается и объединяется, а не растаскивает голоса - то всё возможно. И вот тут переходим к разговору о губернаторских выборах в Псковской области. Напомню, что какой-то большой интриги здесь нет и в нынешних условиях быть не может: есть фаворит в лице губернатора Михаила Ведерникова. Еще в прошлом году - вот в этой самой студии - он объявил, что готов пойти на второй срок. Недавно получил поддержку президента Владимира Путина и «Единой России». Таким образом, был дан старт неофициальной кампании, которая традиционно сочетается с буднями губернаторской работы.

Из последних событий с участием Ведерникова отмечу то, что сегодня он встречает в регионе экс-премьера правительства, председателя Совета организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове» Сергея Степашина.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

А накануне губернатор опубликовал в Telegram-канале такой антивандальный пост на злобу дня, в котором неожиданно использовал словечко из псковских говоров - «ошапурок», так называют непривлекательных внешне или по своим моральным качествам людей. До этого губернатор открывал в регионе один из первых в России центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания и поздравлял митрополита Тихона с пятилетием служения на Псковской земле. Кстати говоря, митрополит в эти дни оказался в центре внимания - дал интервью, кому бы вы думали, Ксении Собчак.

Речь идет о России, церкви и войне - да и о многом другом, в том числе о взаимоотношениях митрополита с президентом и легенде, связанной с первым посещением Псково-Печерского монастыря Владимиром Путиным. В целом интервью вышло интересное, содержательное и во многих отношениях неожиданное - советую посмотреть. 

Однако вернемся к теме губернаторских выборов, где фаворит очевиден, а его потенциальные соперники, спарринг-партнеры, назовите как хотите, будут решать локальные задачи, и пока они мнутся перед стартом, ничего интересного тут не происходит и уж точно никакого движения к объединению усилий здесь ожидаемо не происходит. Напомню, что тема объединения оппозиции перед лицом вызовов - прежде всего прохождения муниципального фильтра - была актуализирована недавно Олегом Брячаком на круглом столе в эфире ПЛН FM. Напомню, он предложил объединиться перед выборами «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР и партии «Новые люди».

Олег Брячак: Четыре партии! «Яблоко» мы в свою коалицию не возьмем, пусть Лев Маркович не обижается - у нас совершенно разные взгляды.

Обращенный к оппозиции призыв объединиться прозвучал от эсера, который все последние годы, начиная с выборов 2018 года, поддерживает губернатора-единоросса и участия в новой избирательной кампании принимать, видимо, не будет. Вы спросите, что дальше, что последовало за этим призывом? Как и следовало ожидать - ничего. Олег Брячак, как я понимаю, отправился не на консультации и переговоры с потенциальными союзниками, а в лес, где на него было совершено нападение.

Фото: страница Олега Брячака в соцсети «ВКонтакте»

Но не подумайте плохого - это на него напали грибы, это он сам так описал итоги похода в лес - понимаете ли, накинулись на депутата - и давай в корзинку запрыгивать.

Псковский новолюдь Андрей Маковский видимо приуныл, что вице-спикера Госдумы Даванкова так и не отправляют на выборы в Псков - а какие надежды господин Маковский питал на этот счет.

- Шеф, всё пропало, всё пропало («Бриллиантовая рука»)

Псковские коммунисты, которым тоже предлагалось объединиться, 6 мая определились на пленуме со своим кандидатом в губернаторы - Александром Баевым - и видимо так перенапряглись, что после этого полторы недели их не видно, не слышно. Десять дней, бывало, мир потрясали, за это время много чего можно было сделать - но тут покой и умиротворение на старте выборов. Псковское «Яблоко» и Лев Шлосберг на данный момент это вообще история не по этой выборно-губернаторской части.

Фото: псковское «Яблоко»

Главный псковский яблочник ездил в Стокгольм, получал международную премию - а потом в Пскове получил от обозревателя ПЛН Господина Рейтингомера плюс в свой дневник, но тут всё неоднозначно, ибо как справедливо отмечает Рейтингомер, в современных российских политических условиях присуждение подобной награды - это, скорее минус, так как у нашего общества  западные премии не в чести, и это создаст оппозиционеру новые проблемы с российскими властями.

В продолжение темы присутствия псковичей в федеральной и международной повестке надо сказать, что псковские политики нечасто попадают в крупные федеральные медиа, обычно там присутствуют только губернатор области Михаил Ведерников и тот самый Лев Шлосберг. Про Турчака, который теперь большой партийный руководитель, и уроженца Пскова - главу Следственного комитета Бастрыкина, который выступил на днях на темы возвращения государственной идеологии и дал старт разговорам о новой конституции - так вот их я сейчас в виду не имею. А намедни - сам того не желая - в федеральные медиа попал депутат областного Собрания Алексей Севастьянов. Хотя, если так посмотреть, он тоже не новичок в этом деле.

Время от времени в центральных СМИ вспоминают про его актерскую карьеру, создание футбольного клуба с загадочными 747 в названии, а в свое время либеральная пресса вовсю раскручивала его пикировку с главным псковским яблочником в областном Собрании, когда мемом стала фраза: «Ваше сердце не бьется в такт с нашим». Ну так вот - Севастьянов снова оказался в центре внимания: известный Telegram-канал Mash требовал «пояснить за шмот». Есть там такая регулярная рубрика, где выкладывают фото и видео российских чиновников и депутатов, одетых, скажем так, в бренды. Разумеется, западные и исключительно недешевые. Вроде как не по карману российскому чиновнику такие шмотки. В данном случае показывали випов, облаченных в одежду одного итальянского бренда Stone Island - может быть, и не самого известного, но со специфическим бэкграундом - таким отсылом к скинхедам, футбольным ультрас, ну вы понимаете... Правда, бренд уже давно ушел в массы. Да и задаваться вопросами насчет стоимости вещицы, приобретенной в недавнем прошлом бизнесменом, одним из экс-лидеров списка ста псковских миллионеров - совсем уж смешно. Так что история с появлением Алексея Севастьянова в этой подборке вызывает, скорее, недоумение и улыбку, чем желание всерьез рассуждать на тему доходов и каких-то возможных репутационных последствий.  

На этом всё. Это была программа «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Встретимся теперь через неделю. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами.  

Александр Савенко

Теги: #гонки по вертикали
Источник: Псковская Лента Новостей
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