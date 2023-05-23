Политика

Хотелось бы вернуть на избирательные участки экономически активных мужчин — Александр Серавин

На выборах сегодня голосуют в основном женщины, эту тенденцию следовало бы исправить. В частности, в этом может помочь дистанционное электронное голосование и многодневность выборов. Такое мнение заместитель губернатора Псковской области по внутренней политике Александр Серавин выразил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Это должно экономически активных мужчин вернуть, потому что обычно у нас на выборы приходят женщины. Надо, чтобы экономически активные мужчины вернулись. А то как так: в Средневековье, наоборот, экономически активные мужчины и определяли, собственно говоря, будущее развитие регионов, у кого есть семья, дом, имущественный ценз. А сейчас, получается, они на выборы не ходят, потому что лень или еще-то. Надо их вернуть», - сказал Александр Серавин.

Он напомнил, что дистанционное электронное голосование задумывалось как раз с той целью, чтобы проголосовать могли люди в командировках, работающие вахтовым методом, покинувшие регион и другие.

Говоря о недоверии части общества к ДЭГ, гость студии ответил, что вся система надежна и современна, результаты не вызывают сомнений, а попытки дискредитировать систему — «игра в прошлый век».