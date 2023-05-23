Хотелось бы вернуть на избирательные участки экономически активных мужчин — Александр Серавин

На выборах сегодня голосуют в основном женщины, эту тенденцию следовало бы исправить. В частности, в этом может помочь дистанционное электронное голосование и многодневность выборов. Такое мнение заместитель губернатора Псковской области по внутренней политике Александр Серавин выразил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он напомнил, что дистанционное электронное голосование задумывалось как раз с той целью, чтобы проголосовать могли люди в командировках, работающие вахтовым методом, покинувшие регион и другие.
Говоря о недоверии части общества к ДЭГ, гость студии ответил, что вся система надежна и современна, результаты не вызывают сомнений, а попытки дискредитировать систему — «игра в прошлый век».