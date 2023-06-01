Политика

Александр Котов: Командная работа приносит больший результат

Эффективная обратная связь между гражданами и властью здорово помогает одним и другим. Такое мнение озвучил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов по итогам отчета губернатора о работе правительства за 2022 год на сессии регионального парламента 1 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Достаточно посмотреть вокруг себя, чтобы оценить то, что происходит, что меняется. Мы можем прочувствовать перемены. Оценка формируется сама собой. На слайдах Михаил Юрьевич (Ведерников, губернатора Псковской области - ред.) показал перемены. Мы всё видим на своих территориях, в округах. Не буду останавливаться на общих примерах. Хочу поблагодарить за конструктивную работу. Мы, депутаты, ощущаем себя членами большой команды, которая работает на то, чтобы жизнь менялась в лучшую сторону», - сказал спикер регионального парламента.

Как отметил Александр Котов, со стороны правительства проводится настойчивая и кропотливая работа по привлечению федеральных средств.

«Так устроена работа власти - решать проблемы, имеющиеся в наших регионах. Михаил Юрьевич, вы подчеркнули значение командной работы. Она приносит больший результат, чем работа по одиночке. Мы готовы помогать и работать по решению проблем в избирательных округах», - продолжил он.

Александр Котов обратил внимание на работу правительства с гражданами.

«Эффективная обратная связь между гражданами здорово помогает одним и другим. Мы чувствуем, что волнует и людей, и органы власти. По социальным опросам у губернатора и правительства высокий уровень поддержки. Если дальше продолжать, его можно не только сохранить, но и укрепить. Михаил Юрьевич – вы человек молодой и энергичный. Постарайтесь поработать на благо нашего региона. Мы вас поддерживаем. Даже на старте основные конкуренты отказываются от участия в политической борьбе», – заключил он и пожелал губернатору успехов и хороших результатов в решении проблем, которые есть в Псковской области.