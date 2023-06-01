Александр Котов: Командная работа приносит больший результат

Эффективная обратная связь между гражданами и властью здорово помогает одним и другим. Такое мнение озвучил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов по итогам отчета губернатора о работе правительства за 2022 год на сессии регионального парламента 1 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Как отметил Александр Котов, со стороны правительства проводится настойчивая и кропотливая работа по привлечению федеральных средств.
Александр Котов обратил внимание на работу правительства с гражданами.
«Эффективная обратная связь между гражданами здорово помогает одним и другим. Мы чувствуем, что волнует и людей, и органы власти. По социальным опросам у губернатора и правительства высокий уровень поддержки. Если дальше продолжать, его можно не только сохранить, но и укрепить. Михаил Юрьевич – вы человек молодой и энергичный. Постарайтесь поработать на благо нашего региона. Мы вас поддерживаем. Даже на старте основные конкуренты отказываются от участия в политической борьбе», – заключил он и пожелал губернатору успехов и хороших результатов в решении проблем, которые есть в Псковской области.