Политика

«Гайд-парк»: Владимир Кузь об отчете правительства Псковской области. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 6 июня. Гость студии - заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, депутат по одномандатному округу №7 (Псковский и Гдовский районы), координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.

Ведущий Артем Татаренко обсудил с ним отчет губернатора Михаила Ведерникова, с которым глава региона выступил в региональном парламенте 1 июня. Удовлетворен ли Владимир Кузь работой правительства за минувший год? Какие подразделения, на его взгляд, работают объективно лучше, а каким необходимо подтянуться? Заметны ли изменения от работы правительства на примере 7-го округа?