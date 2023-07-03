Политика

Выдвижение кандидатов на выборы губернатора завершается в Псковской области

Процесс выдвижения кандидатов на выборы губернатора завершится в Псковской области сегодня, 4 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. На участие в избирательной кампании заявились действующий глава региона Михаил Ведерников («Единая Россия»), региональный координатор ЛДПР Антон Минаков, первый секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко, руководитель областного отделения «Партии роста» Игорь Романов, представитель партии «Родина» Юрий Шокуров.

Процесс выдвижения кандидатов начался 5 июня и завершится 4 июля, документы для регистрации кандидаты должны представить не позднее 18:00 31 июля.

В поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора должны быть собраны 110 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных глав муниципальных образований. Следует напомнить, что ни одна из оппозиционных партий не в состоянии самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр, всем кандидатам от оппозиции придется идти к партии власти за помощью.



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Голосование на выборах губернатора Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.

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Впервые на территории всей Псковской области будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ), оно будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний. Параллельно будет организовано голосование на избирательных участках.

