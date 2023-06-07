Политика

ЦИК России согласовала применение онлайн-голосования на сентябрьских выборах в Псковской области

Центральная избирательная комиссия России согласовала Псковскую область в составе регионов, где на сентябрьских выборах будет применена технология дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Онлайн-голосование будет доступно во всех 26 муниципалитетах и на всех уровнях избирательных кампаний.

Как сообщается в постановлении ЦИК РФ, которое было принято на заседании комиссии, ДЭГ будет проводиться, в частности, на выборах губернатора Псковской, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской областей, Алтайского края; на дополнительных выборах депутата Госдумы восьмого созыва по одному из одномандатных избирательных округов Крыма и Липецкой области, а также на выборах депутатов Архангельского областного Собрания депутатов; на выборах депутатов Законодательного Собрания Владимирской области; на выборах депутатов Ярославской областной Думы и других.

Напомним, в прошлом году в Псковской области впервые применили ДЭГ на выборах депутатов в Псковскую городскую Думу.