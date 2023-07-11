Политика

Политический пик лета обсуждают эксперты в Пскове

Дискуссионная площадка «Политический пик лета или 57 дней до выборов» проводит общественный совет при Избирательной комиссии Псковской области сегодня, 13 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На площадке собрались представители политических партий, Избирательной комиссии и правительства региона. Участников поприветствовал председатель Общественного совета при Избирательной комиссии Псковской области Максим Костиков.

«Очень рад от лица Общественного совета видеть вас сегодня на дискуссионной площадке. Спасибо, что вы к нам пришли. Важно, что здесь собрались представители региональных отделений политических партий и участники избирательной кампании. Завершился первый этап, связанный с выдвижением кандидатов на выборы губернатора. Общественный совет продолжает работу по календарному плану мероприятий и сегодня очередная из наших встреч на дискуссионной площадке посвящена "политическому пику лета"», - сказал он и пожелал интересной дискуссии участникам площадки.

Сегодня участники обсудят формирующийся политический ландшафт Псковской области по итогам выдвижения и прошедших конференций, подготовку к дистанционному электронному голосованию, организацию видеонаблюдения и общественного наблюдения на избирательных участках.

Председатель Избирательной комиссии Игорь Сопов подвел итоги уже проеденных этапов, пояснив, почему ведется отчет от 57 дней.

«Почему 57? Мы считали первый день выборов 8 сентября. Если говорить по итогам, то у нас определились самые важные выборы, а именно губернатора. Сейчас кандидаты собирают муниципальный фильтр. С воскресенья можно приходить к нам и приносить документы. Хотел бы остановиться на муниципальном фильтре. Всегда возникает много критики. Есть политическая партия, которая обвиняет всех в том, что не собрать голосов. Знаю, что одна партия дала команду не подписывать ни за кого», - сказал Игорь Сопов и привел примеры по сбору подписей в других странах мира.

Кроме того председатель Избирательной комиссии поинтересовался у представителей политических партий прохождением муниципального фильтра и возникающих проблемах.

Председатель областного отделения «Партии роста» Игорь Романов ответил, что проблем не было. Лидер «Новых людей» в регионе Андрей Маковский согласился, отметив, что партия поддержала своими голосами.

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко сообщил, что в партии вновь собирали подписи и их вновь поддержали.