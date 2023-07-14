Начался прием документов для регистрации кандидатов на выборах губернатора Псковской области

Прием документов для регистрации кандидатов на выборах губернатора Псковской области стартовал 16 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.
Кандидаты должны представить в Избирательную комиссию Псковской области документы для регистрации до 18.00 по московскому времени 31 июля 2023 года.
Решение о регистрации кандидата либо мотивированное решения об отказе в его регистрации облизбирком должен принять не позднее чем через 10 дней после дня приема документов.
Напомним, ранее на участие в избирательной кампании выдвинулось 5 кандидатов:
Процесс выдвижения кандидатов начался 5 июня и продлился до 4 июля.
Голосование на выборах губернатора Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.