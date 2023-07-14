Политика

Начался прием документов для регистрации кандидатов на выборах губернатора Псковской области

Прием документов для регистрации кандидатов на выборах губернатора Псковской области стартовал 16 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

Кандидаты должны представить в Избирательную комиссию Псковской области документы для регистрации до 18.00 по московскому времени 31 июля 2023 года.

Решение о регистрации кандидата либо мотивированное решения об отказе в его регистрации облизбирком должен принять не позднее чем через 10 дней после дня приема документов.

Напомним, ранее на участие в избирательной кампании выдвинулось 5 кандидатов:

Петр Алексеенко, КПРФ;

Михаил Ведерников, «Единая Россия»;

Антон Минаков, ЛДПР;

Игорь Романов, «Партия роста»;

Юрий Шокуров, «Родина».

Процесс выдвижения кандидатов начался 5 июня и продлился до 4 июля.

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