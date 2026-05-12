«Гонки по вертикали»: давайте уже после майских

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио ПЛН FM. Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Всем привет! Остались позади майские праздники с их мини-каникулами, и теперь впереди, можно сказать, прямая парламентских выборов. Официальная кампания будет объявлена примерно через месяц, а пока мы наблюдаем за неофициальной и фиксируем проявления активности потенциальных претендентов на мандаты депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области. Не сомневаюсь, что их,\ после майских праздников, будет всё больше.

Из событий последних дней отмечу начало кампании кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ, второго секретаря Псковского обкома партии Дмитрия Михайлова. Впервые за последние годы у псковских коммунистов заметный старт.

Тиражом 75 тысяч экземпляров по области распространяется листовка с призывом поддержать товарища Михайлова — нет, пока еще не на сентябрьских выборах, где ему предстоит соперничать с действующим парламентарием от Псковской области, секретарем регионального отделения «Единой России» Александром Козловским, а в предвыборном проекте КПРФ «Народный кандидат», где оппонентов у коммуниста нет — праймериз безальтернативные.

В листовке вниманию жителей области предлагается биография кандидата, в которой помимо давно известных этапов — службы в армии, работы на псковских заводах и участия в выборах, есть и новая страница. Оказывается, в 2025 году Дмитрий Михайлов прошел обучение в АНО ДПО «Институт прикладной психологии в социальной сфере» по профессиональной программе «Психологическая помощь при посттравматическом стрессовом расстройстве: диагностика и основные подходы к психотерапии взрослых». Ну что тут скажешь — в наше время специальность актуальная, к тому же не стоять на месте, а всё время вооружаться новыми знаниями коммунистам завещал еще их вождь.

- Что дедушка Ленин говорил? Он говорил: учиться, учиться и еще раз учиться, и тогда у тебя будет много денежков (из фильма «Гений»).

Тем временем подходит к завершению этап выдвижения кандидатов и на других праймериз, единороссовских: последний день приема заявлений - четверг.

На предварительное голосование по определению кандидатов от партии власти в Псковской области уже заявилось больше 130 кандидатов. Среди них много новых лиц, при этом отсутствует ряд действующих депутатов областного Собрания, в том числе избранных пять лет назад в одномандатных округах — например, вице-спикеры: председатель бюджетного комитета Александр Братчиков, глава фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян, руководитель регионального исполкома Народного фронта Виктор Остренко. Теперь там, в округах, пойдут другие кандидаты, в том числе ветераны специальной военной операции — участники кадровой программы «Герои земли Псковской». В целом региональному парламенту светит значительное обновление. Прогнозируется высокий уровень ротации. По расчетам экспертов, фракция «Единой России» обновится более чем наполовину — правда, для этого медведям еще надо победить на выборах — и не просто победить, а достичь ранее озвученных в федеральных СМИ целевых показателей — тех самых 55+.

А тут всё не так просто, как кому-то может показаться. Есть немало вызовов и угроз, к тому же, по результатам социологических исследований, рейтинг партии в первые месяцы этого года на федеральном уровне заметно снизился. При этом данные социологов, скажем, ВЦИОМ и фонда «Общественное мнение» заметно разнятся (показатели отличаются более чем на 10 процентов!). Это уже не говоря о том, что многие сейчас в принципе сомневаются, насколько можно доверять социологии в условиях, когда значительная часть граждан отказывается отвечать на вопросы, а другие — хоть отвечают, но понятно, что многие испытывают страх, дают, так сказать, «правильные» ответы и не признаются в симпатиях к оппозиции.

И это отчасти объясняет то обстоятельство, что скажем результаты коммунистов на выборах традиционно оказываются выше, чем им прогнозировали по результатам опросов общественного мнения.

- Парадокс! (из фильма «Брат-2»)

Так или иначе, на результатах социологических исследований политологи строят свои прогнозы. В прошлом выпуске программы мы рассказывали про тот, что содержится в докладе «На старте думской кампании: базовые тренды, «новые колеблющиеся», предварительный прогноз», подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций. А сегодня приведем и другой прогноз от достаточно известного исследовательского центра - института социального маркетинга ИНСОМАР. По мнению экспертов, при явке в пятьдесят процентов партия «Единая Россия» может набрать от 52% до 55% по спискам. Кто будет вторым? В этом, напомню, одна из основных интриг выборов. На данном этапе наблюдаем здесь конкурентность, а это важнейший фактор легитимности выборов.

Как следует из прогноза ИНСОМАРа, будущий результат КПРФ в районе 12–14%. У либерал-демократов прогнозируемый уровень поддержки — 10–12%. Партия «Новые люди» может получить 7–8%. Наконец, на последнем, но все-таки проходном месте эксперты видят СР с прогнозным результатом 5–6%.

Многое в плане результатов эсеров - как на федеральном уровне, так и у нас в области - зависит от того, как они проведут свою кампанию, смогут ли достучаться до избирателей. Ранее я отмечал, что в Псковской области «Справедливая Россия» первой вступила в эдакую «битву газет»: уже весной выпустила большими тиражами пару номеров бесплатных, по сути, агитационно-пропагандистских изданий с региональными страницами. А потом выложила на сайте псковского отделения партии третий номер, исключительно с федеральным контентом, в связи с чем я даже задавался вопросами: мол, не иссякли ли ресурсы и не пропала ли мотивация к участия в кампании в Псковской области у депутата Госдумы Алексея Чепы. Но - нет: третий номер с псковскими страницами отпечатали и распространяют по области, есть там и господин Чепа, и руководитель регионального партийного отделения, депутат областного Собрания Наталья Тудакова, и другие псковские партийцы. Кого там нет, так это экс-лидера партийного отделения, депутата Псковской городской Думы от «Справедливой России» Олега Брячака и членов его команды. Впрочем, ситуация в региональном отделении партии «Справедливая Россия» заслуживает отдельного разговора, вернемся к нему в следующий раз - уже после того, как псковские эсеры проведут в ближайшие выходные партийную конференцию.

На этом всё на сегодня. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами!