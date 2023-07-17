Петр Алексеенко подал документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора

Депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко, выдвинутый региональным отделением КПРФ, представил в облизбирком необходимые документы для регистрации для участия в выборах губернатора Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облизбиркома.
Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области
С 16 июля начался второй этап представления документов в избиркомы - сдача документов для регистрации кандидатов на выборах губернатора Псковской области, который продлится до 18:00 31 июля.
Напомним, ранее на участие в избирательной кампании выдвинулись:
Процесс выдвижения кандидатов начался 5 июня и продлился до 4 июля. Голосование на выборах губернатора Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.