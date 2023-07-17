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Политика

Петр Алексеенко подал документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора

18.07.2023 12:27|ПсковКомментариев: 0

Депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко, выдвинутый региональным отделением КПРФ, представил в облизбирком необходимые документы для регистрации для участия в выборах губернатора Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области

С 16 июля начался второй этап представления документов в избиркомы - сдача документов для регистрации кандидатов на выборах губернатора Псковской области, который продлится до 18:00 31 июля.

Напомним, ранее на участие в избирательной кампании выдвинулись:

  • Петр Алексеенко, КПРФ;
  • Михаил Ведерников, «Единая Россия»;
  • Антон Минаков, ЛДПР;
  • Игорь Романов, «Партия роста»;
  • Юрий Шокуров, «Родина».

Процесс выдвижения кандидатов начался 5 июня и продлился до 4 июля. Голосование на выборах губернатора Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.

Пресс-портрет
Алексеенко Петр Васильевич Депутат Псковского областного Собрания
Теги: #выборы 2023
Источник: Псковская Лента Новостей
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