Политика

Избирком зарегистрировал четырех кандидатов на выборы губернатора Псковской области

Голосование на выборах губернатора Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.

Кандидат в губернаторы Псковской области от партии «Родина» Юрий Шокуров снялся с губернаторской гонки

Напомним, ранее на участие в избирательной кампании выдвинулось 5 кандидатов. В ходе круглого стола на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) глава регионального отделения партии «Родина» Павел Бикташев заявил о снятии кандидата в губернаторы Псковской области от партии «Родина» Юрия Шокурова.

Избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов на выборы губернатора Псковской области. Решение приняли в ходе заседания Избирательной комиссии Псковской области сегодня, 25 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

Мне всё равно.

Ниже среднего. Всё портят одни и те же действующие лица.

Отвратительная организация. Было непохоже, что Псков празднует День города – слишком обыденные мероприятия

Сложно ответить… Для меня единственный плюс – отсутствие ограничение движения автотранспорта.

В целом, хорошо. Но было ощущение, что не хватало какой-то «изюминки».

Отлично! Продолжайте в том же духе!

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