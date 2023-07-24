Избирком зарегистрировал четырех кандидатов на выборы губернатора Псковской области

Избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов на выборы губернатора Псковской области. Решение приняли в ходе заседания Избирательной комиссии Псковской области сегодня, 25 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.
Облизбирком зарегистрировал следующих кандидатов:
Напомним, ранее на участие в избирательной кампании выдвинулось 5 кандидатов. В ходе круглого стола на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) глава регионального отделения партии «Родина» Павел Бикташев заявил о снятии кандидата в губернаторы Псковской области от партии «Родина» Юрия Шокурова.
Голосование на выборах губернатора Псковской области пройдет в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.