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Политика

Видеостену для наблюдения за выборами вновь организуют в Пскове

28.07.2023 13:13|ПсковКомментариев: 0

О подготовке к дистанционному электронному голосованию и организации видеонаблюдения на избирательных участках доложил заместитель председателя Избирательной комиссии Псковской области Сергей Кулаков в ходе открытого заседания общественного штаба по наблюдению за выборами в Единый день голосования-2023, которое проходит 28 июля на площадке Общественной палаты региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сергей Кулаков напомнил, что видеонаблюдение — это, прежде всего, сохранность избирательных бюллетеней, которые в течение трех дней будут находиться на участках. 

В этом году трансляцию обеспечат все 26 территориальных избирательных комиссий, транслировать они будут как на служебный портал правительства Псковской области, так и в центр общественного наблюдения. Трансляцию также обеспечат 120 участковых избирательных комиссий. 441 избирательная комиссия будет обеспечена средствами видеорегистрации, которые будут записывать в течение всех дней голосования. 

Доступ к видеотрансляции будет выдан зарегистрированным кандидатам на пост губернатора Псковской области, избирательным объединениям, которые выдвинули кандидатов, центру общественного наблюдения, уполномоченному по правам человека в Псковской области, избирательной комиссии региона, общественному штабу по наблюдению за выборами, ТИКам, УИКам. 

В центре общественного наблюдения снова будет организована видеостена, за которой смогут наблюдать все желающие. Там будет организовано четыре рабочих места. На месте будут находиться волонтёры, которые при необходимости помогут зарегистрироваться. 
Также Сергей Кулаков напомнил, что на портале госуслуг открыта подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Назначить наблюдателей за ДЭГ можно на портале.  

Председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева выразила уверенность, что удобство ДЭГ для избирателей налицо, при этом на наблюдателей возложена большая ответственность. «Нам предстоит большая работа по организации», - уточнила она. 

Кроме того, Сергей Кулаков озвучил итоги выдвижения и регистрации кандидатов на муниципальных и региональных выборах в Псковской области в 2023 году.

Теги: #регион60 #политика #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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