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Политика

Выборы дистанционно: как проголосовать онлайн через Госуслуги

01.08.2023 16:24|ПсковКомментариев: 0

Осенью 2023 года в России пройдут очередные региональные выборы. В единый день голосования, 10 сентября, в Псковской области пройдет 12 избирательных кампаний. Самая важная из них – выборы губернатора. Благодаря тому, что в нашем регионе доступно дистанционное электронное голосование (ДЭГ), выбор можно сделать, не выходя из дома или офиса. Мы разобрались в алгоритме процесса, и нашли не менее пяти преимуществ голосования онлайн через Госуслуги.

 

Пять причин голосовать онлайн

Удобство. На голосование отводится три дня - с 8 по 10 сентября 2023 года. Проголосовать можно из любой точки планеты - для этого достаточно иметь интернет и зайти на специально разработанный по заказу ЦИК России портале vybory.gov.ru. Свой голос можно отдать в любое удобное для вас время.

Безопасность. Ваш голос будет защищен и надежно сохранен.

Голосуя онлайн, вы делаете это анонимно. Установить связь между персональными данными избирателя и его выбором невозможно. Ваш голос зашифрован и надежно защищен.

Кроме того, цифра имеет свойство хранить следы любого вмешательства. То есть, ваш голос никто не украдет и не изменит.

Простота. Процесс голосования интуитивно понятный и легкий.

  • заявление заполняется на Госуслугах во вкладке «Мои выборы»,
  • для отправки заявления нужно ввести код подтверждения (он придет на телефон, привязанный к аккаунту Госуслуг),
  • после проверки заявления в личный кабинет придет уведомление от ЦИК,
  • прием заявлений ведется до 23:59 4 сентября,
  • в день выборов нужно зайти на сайт ДЭГ vybory.gov.ru(Дистанционное электронное голосование) под учетной записью Госуслуг,
  • после сверки данных об избирателе будет сформирован электронный бюллетень, где необходимо поставить отметку напротив выбранного кандидата и нажать кнопку «Проголосовать»*.

*после подтверждения выбора кандидата или списка кандидатов изменение волеизъявления будет невозможно.

Прозрачность. Можно убедиться, что ваш голос учтен.

Результаты волеизъявления участников ДЭГ незамедлительно зашифровываются и сохраняются в виде транзакций в блокчейн. После отправки бюллетеня, система предоставляет избирателю «квитанцию», которая содержит данные о его транзакции, в том числе уникальный номер. По нему, с помощью специального сервиса на портале наблюдения ДЭГ, можно будет найти транзакцию и убедиться в ее наличии в блокчейн.

Возможность отозвать заявление. Если вы все-таки решите сходить на избирательный участок и проголосовать, поставив галочку в бумажном бюллетене, можно отозвать заявление. Но сделать это нужно не позже, чем за три дня до дня голосования. Для отзыва нужно заполнить заявление на Госуслугах.

Условия участия в голосовании:

  • вам 18 лет или вы достигнете совершеннолетия не позднее 10 сентября 2023 года;
  • ваш адрес регистрации по месту жительства находится в пределах территории, где проводится ДЭГ;
  • у вас есть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг;
  • ваши данные, указанные в личном кабинете на портале Госуслуг, совпадают с данными, содержащимися в регистре избирателей, участников референдума ЦИК России.

Заявка за пару минут

В прошлом году возможностью проголосовать онлайн могли воспользоваться только избиратели областного центра, которые положительно оценили это новшество. В этом - дистанционное электронное голосование доступно всем жителям области.

«Через поисковик на Госуслугах нашла форму заявления на дистанционное электронное голосование. Прочла информацию о ДЭГ, подтвердила место жительства, паспортные данные и номер телефона, на который затем пришел проверочный код. Итого за две минуты зарегистрировала заявление», - поделилась опытом общения с порталом госуслуги жительница Печор Анна.

«В прошлом году я уже тестировал дистанционное электронное голосование через Госуслуги. Очень удобно, комфортно», - рассказал пскович Алексей.

 

По его словам, подача заявки на электронное дистанционное голосование через Госуслуги, занимает максимум пару минут. «В течение суток получаешь подтверждение, что твоя заявка принята. И у тебя есть возможность проголосовать из любой точки, где есть интернет. Если ты в дни голосования находишься в отъезде за пределами региона, либо на даче, в любой удобный для тебя момент можешь проголосовать, лишь бы связь мобильная была».

Теперь не нужно узнавать, где находится избирательный участок. «Нет необходимости идти на избирательный участок, тем более в конкретное время его работы. Я могу хоть ночью проголосовать. Всем рекомендую голосовать онлайн через Госуслуги», - отметил избиратель.

Голоса не украдут

«Для голосования используется технология блокчейн, при которой невозможно фальсифицировать, изменить или убрать запись о транзакции. Но, если избиратель настроен скептически к этому способу голосования, у него всегда есть альтернатива - проголосовать на избирательном участке», - отметил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Что касается соблюдения тайны голосования, по словам Игоря Сопова, голосование традиционное и дистанционное ничем не отличается. «Тайна голосования соблюдается как на избирательных участках, так и при электронном дистанционном голосовании, - подчеркнул он. - Система фиксирует, что избиратель N вошел в систему, проголосовал и его голос учтен. На избирательном участке вы расписываетесь в журнале выдачи бюллетеней, а здесь, после того, как вы проголосовали, у вас остается код транзакции, который подтверждает, что вы осуществили свое право голосования».

На основании этой транзакции на портале vybory.gov.ru можно убедиться, что ваш голос учтен. «Никто не узнает, за кого вы проголосовали. Фиксируется только тот факт, что вы приняли участие в голосовании. Затем ТИК ДЭК, которая находится в Москве, расшифровывает все транзакции, и мы видим какое количество избирателей приняли участие в голосовании в нашем регионе и за каких кандидатов были поданы голоса», - пояснил Игорь Сопов.

Светлана Синцова

Теги: #выборы #голосование #ДЭГ
Источник: Псковская Лента Новостей
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