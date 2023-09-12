Политика

Александр Братчиков: Выборная кампания прошла отлично, результаты достойные

Избирательная кампания-2023 для партии «Единая Россия» в Псковской области прошла отлично, результаты достойные. Об этом член регионального политсовета партии «Единая Россия», вице-спикер регионального парламента Александр Братчиков сообщил в ходе круглого стола, посвященного итогам электорального сезона-2023, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Кампания прошла честно, открыто, легитимно. Скандальных историй не было, жалоб особых не поступало. Что касается результатов, безусловно, когда губернатор набирает более 86%, это говорит о том, что предыдущий срок отработан очень правильно, очень позитивно, что люди видят изменения в регионе, видят работу губернатора», - сказал Александр Братчиков.

В муниципалитетах результаты партии «Единая Россия» также достойные, продолжил он: во всех муниципалитетах партия набрала большинство — и в одномандатных округах, и по единому списку.

«Когда оппозиционные партии жалуются, что для участия в губернаторской кампании им не пройти муниципальный фильтр, пожалуйста — муниципальные выборы, это то, с чего надо начинать любой партии. Кто максимально эффективно отработает и наберет муниципальных депутатов, пройдет муниципальный фильтр без проблем», - подчеркнул Александр Братчиков.

В заключение он поблагодарил избирателей, которые поддержали единороссов на прошедших выборах.

«Считаю, что кампания прошла отлично, результаты достойные», - заключил Александр Братчиков.