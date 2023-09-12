Александр Братчиков: Выборная кампания прошла отлично, результаты достойные

Избирательная кампания-2023 для партии «Единая Россия» в Псковской области прошла отлично, результаты достойные. Об этом член регионального политсовета партии «Единая Россия», вице-спикер регионального парламента Александр Братчиков сообщил в ходе круглого стола, посвященного итогам электорального сезона-2023, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В муниципалитетах результаты партии «Единая Россия» также достойные, продолжил он: во всех муниципалитетах партия набрала большинство — и в одномандатных округах, и по единому списку.
«Когда оппозиционные партии жалуются, что для участия в губернаторской кампании им не пройти муниципальный фильтр, пожалуйста — муниципальные выборы, это то, с чего надо начинать любой партии. Кто максимально эффективно отработает и наберет муниципальных депутатов, пройдет муниципальный фильтр без проблем», - подчеркнул Александр Братчиков.
В заключение он поблагодарил избирателей, которые поддержали единороссов на прошедших выборах.
«Считаю, что кампания прошла отлично, результаты достойные», - заключил Александр Братчиков.