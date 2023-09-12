Политика

Антон Минаков: Псковская ЛДПР кратно сократила разрыв с КПРФ

ЛДПР не смогла занять на прошедших в Псковской области выборах второе место, но разрыв с КПРФ был значительно сокращен. Об этом координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков сообщил в ходе круглого стола, посвященного итогам электорального сезона-2023, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Что касается итогов, результаты могу объяснить для себя несколькими факторами. В первую очередь, это, действительно, очень высокий рейтинг Михаила Юрьевича (Ведерникова, кандидата от "Единой России" - ред.), он один из самых высоких по стране», - отметил Антон Минаков.

Вторая причина, продолжил он, - низкая явка.

«Явка в районе 35% несмотря на ДЭГ и голосование в три дня. Все равно явка будет примерно одна, почему? Потому что основной костяк явки — бюджетники, некоторых из которых, на мой взгляд, даже заставляют голосовать», - заметил Антон Минаков и обратил внимание, что с введением ДЭГ на избирательных участках стали фиксировать значительно меньше нарушений.

«Безусловно, второе место у КПРФ. Мы смотрели результаты, на мой взгляд, место заслужено. Все-таки Псковская область — достаточно малочисленный регион, и преимущественно у нас население пенсионного возраста. Я считаю, что КПРФ и предвыборную агитацию проводили, наверное, ярко, но основное, что у КПРФ остался их, скажем так, костяк, ядерный электорат», - предположил координатор регионального отделения ЛДПР.

В совокупности все эти факторы, по его мнению, и выведи ЛДПР на третье место.

«Вернее, мы там и были. Единственное, что могу отметить из положительного, мы кратно сократили разрыв. Если в 2018 году разрыв между нами (с КПРФ — ред.) был порядка 8%, то сейчас чуть больше 2%», - отметил Антон Минаков и добавил, что работа продолжается и на следующих выборах ЛДПР еще рассчитывает занять лидирующие позиции.