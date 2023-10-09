Политика

Армен Мнацаканян о темпах догазификации и межфракционном взаимодействии

О темпах догазификации населенных пунктов региона и межфракционном взаимодействии в региональном парламенте рассказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян в программе «Собственной персоной», которая вышла в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) 11 октября.

— Армен Липаритович, давайте поговорим о догазификации. Депутаты на сессиях Псковского областного Собрания неоднократно эту тему рассматривали. Какова динамика?

— Динамика такая: когда мы обсуждали это первый раз - «тушите свет». Во второй раз были небольшие продвижения. Последний раз – есть претензии к «Газпрому». Как только наш президент объявил, что эта программа бессрочная, они будто руки сложили. Работают, но медленно.

— Газ в рамках догазификации пустили только в 2 тысячи домовладений.

— Когда был парламентский час в сентябре, я лично обратился к заместителю губернатора Игорю Шатурному. Я сказал, что хватит уже копать каналы. Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников заявляет, что у него есть десять тысяч заявок, и эти десять тысяч надо подключать. У меня складывается впечатление, что «Газпром» либо не ожидал, что будет такой объем работы, либо кто-то тормозит это умышленно, или не разобраться, где чьи обязанности. Прогресс есть - это факт, но я не скажу, что он сумасшедший.

— Как они объясняют низкие темпы?

— Низкие темпы они объясняют нехваткой бригад, работников. Я считаю, что это неправильно, над этим надо системно работать. Вчера первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак давал интервью, в котором говорил, что у нас уже миллион заявителей на подключение в рамках программы догазификации. Я боюсь одного, вектор всегда может поменяться, и в один день могут сказать: 2024 год догазификации будет последним, к примеру. Хотя я не думаю, что слова президента кто-то возьмет назад. А мы их контролировали, контролируем и продолжим, так мы их не оставим, они должны это сделать. Не люблю этот пример, но в Прибалтике газ есть везде, в Белорусии есть везде. Не надо считать убыточно это или нет, это топливо в наших недрах. Ростелеком говорит, что убыточно провести Интернет в деревню. Потому что мало населения, это тоже неправильный подход. Будем держать на контроле.

— Муниципальные и местные власти вовлечены в этот процесс?

— Полностью вовлечены, все работают, хоть иногда есть недопонимания с местной властью. Все зависит от главы муниципалитета - если он заинтересован в этой работе, должен вести ее до конца.

— Как построено межфракционное взаимодействие в Псковском областном Собрании депутатов? Есть ведь представители оппозиционных политических партий, их кандидаты участвовали в губернаторских выборах.

— У нас прекрасные отношения с Антоном Минаковым (ЛДПР), Андреем Маковским («Новые люди»), с Петром Алексеенко (КПРФ) мы общаемся, разговариваем. Перед сессией они выступают, мы их внимательно слушаем. У нас есть Совет Собрания, на котором обсуждаем повестку дня, темы парламентского часа. Когда мы предлагали в качестве темы парламентского часа образование – все фракции расписались под этой тематикой.

По поводу оппозиции: выборы закончились и губернатор тут же пригласил всех и сказал, чтобы все просьбы и наказы, которые кандидаты получили, они передали ему для дальнейшей работы соответствующих служб. Это говорит о чем? Что все то, что они слушали и собирали, не ушло в никуда. Межфракционные отношения есть, ко мне подходят с просьбами о помощи, работаем.

— По поводу законопроектов: представим, что оппозиционная фракция разработала хороший, не популистский, финансово-обоснованный законопроект, толковый. «Единая Россия» готова будет его принять?

— Ключевое вы сказали – если он будет финансово обоснованный и толковый.

— Такие примеры есть?

— Пока мы работаем, таких закона приняли два. Такое было. Антон Минаков выдвигал. Если законопроект финансово обоснован, есть источник финансирования, то никаких проблем.

Беседовал Максим Костиков