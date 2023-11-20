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Политика

Рейтингомер: губернаторский нагоняй, изменения в партиях и потеря Цецерского

20.11.2023 18:19|ПсковКомментариев: 0

Салют! Это Господин Рейтингомер со своим  субъективным мнением об активности политиков, чиновников и других публичных персон.

 

Как и прежде, оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. 

-5 Иван Цецерский

Самую низкую оценку минус пять получает экс-глава Пскова Иван Цецерский. Он окончательно потерял позиции в Москве - лишился должности исполнительного директора Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, которую занял после отъезда из Пскова. Напомню, что полгода назад Иван Цецерский был выведен из состава президентского Совета по развитию МСУ. Говорят, теперь будет работать преподавателем в Новгороде. А для политики, похоже, окончательно потерян.

-4 Олег Лебедев

Минус четыре ставлю главе Куньинского района Олегу Лебедеву. Ведомый им муниципалитет как минимум дважды за неделю прозвучал на совещаниях в правительстве региона с поводами, которые не отнесешь к числу позитивных. И если вопрос получения районом паспорта готовности к отопительному сезону - дело времени (как только закончат замену угольных котельных на газовые - получат акт о готовности), то статус аутсайдера по внедрению дизайн-кода грозит неприятностями. По словам губернатора Михаила Ведерникова, те, кто не успеют полностью внедрить дизайн-код до конца года, получат серьезные штрафные санкции на 2024 год. 

-3 Вера Емельянова

Тем временем в регионе зафиксированы низкие показатели диспансеризации. Если не считать двух муниципалитетов - передовиков, то все остальные провалились и тянут вниз весь регион, о чем заявил Михаил Ведерников. А ведь это - один из приоритетов, задача, поставленная перед региональными властями Минздравом. Надо исправлять ситуацию, тем более, что у Псковской области есть резервы, чтобы переломить ситуацию, о чем заявила первый вице-губернатор Вера Емельянова, курирующая социальный блок. Будем наблюдать за работой над ошибками, а пока - тройка со знаком минус. 

-2 Михаил Иванов

Двойку ставим руководителю регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», зампредседателя псковской гордумы Михаилу Иванову.

Возглавляемой им партийной организации многие месяцы не видно и не слышно - последние новости из Пскова на федеральном сайте и в соцсетях публиковались больше года назад.

Даже на фоне блеклых и малоактивных представителей большинства других политобъединений «пенсионеры» выглядят крайне инертно и пассивно - притом, что на уровне Пскова это парламентская партия, уж точно никто этим системным игрокам палки в колеса не вставляет и информационную блокаду не объявлял.

-1 Дмитрий Матвеев

Минус один получает бизнесмен, экс-депутат Псковского областного Собрания Дмитрий Матвеев. Причина - в волне негативных комментариев, посвященных резонансному несчастному случаю с трактористом в Великолукском районе. Понятно, что прямой вины владельца компании в гибели сотрудника нет, однако - предприятие его, и в социальных сетях не раз вспомнили о том, кому оно принадлежит. В связи с чем бизнесмен несет имиджевые потери.

0 Виталий Федоров

Нейтральная оценка достается депутату Псковской гордумы от «Справедливой России - За правду» Виталию Федорову.

По рекомендации федерального партийного руководства он назначен секретарем бюро Совета регионального отделения СР-ЗП в Псковской области.

Как обычно в таких случаях, плюсы-минусы не ставим, ограничиваемся констатацией факта и ноликом.

+1 Виталий Рахманов

Плюс один ставим начальнику управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталию Рахманову.

Положительной оценкой отмечаем проводимую работу по координации деятельности предприятий, направленной на повышение качества мобильной связи. 

Очередная вышка в рамках проекта, реализуемого по поручению президента, установлена в Дедовичском районе. Закономерно, что работа получила положительную оценку руководства господина Рахманова, заявившего, что это «хороший пример того, как сообща можно решать насущные вопросы и проблемы».

+2 Владимир Компаниец

Плюс два получает управляющий псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец. Обращаем внимание на недавнюю встречу управленца с губернатором, в ходе которой обсуждали расширение комплекса «Безопасный город» с помощью инновационных программных решений Сбера, и Михаил Ведерников высоко оценил результаты внедрения современных технологий. В целом Владимир Компаниец становится всё активнее и заметнее.

+3 Антон Минаков

Строчкой выше, на плюс три, расположился координатор ЛДПР в Псковской области Антон Минаков. Региональное отделение партии  в рамках впервые проводившейся всероссийской акции провело прием граждан. Во встречах в районах Псковской области участвовало более двадцати депутатов - к ним пришли порядка шестидесяти человек.

По словам Минакова, большинство обращений касаются ЖКХ, ремонта дорог, благоустройства территорий, а также решения проблем здравоохранения и соцсферы.

Кроме того, региональный координатор ЛДПР выступил с рядом инициатив по изменению демографической ситуации.

+4 Борис Елкин

Плюс четыре ставим главе Пскова Борису Елкину. Градоначальник, отметивший в ноябре годовщину с момента вступления в должность после смены модели управления городом, продолжает лично контролировать ход работ по строительству, ремонту дорог, благоустройству.  При этом он оперативно информирует горожан в соцсетях, сообщая то о завершенном раньше срока почти на 2 года (!) ремонте улицы Алмазной, то о возможностях, которые дают ТОСы, то представляя подписчикам проект смотровой площадки напротив Мирожского монастыря.

+5 Андрей Турчак

Максимально высокую оценку плюс пять по совокупности факторов получает секретарь Генсовета «Единой России», первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак.  Партийный руководитель объявил о проведении съезда ЕР в декабре на площадке выставки «Россия» на ВДНХ. Партия готовится к главным выборам электорального цикла - президентской кампании и продолжает процесс обновления, в частности, проводит в ряде регионов ротацию секретарей своих отделений.  

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. Всем пока. Через неделю померяемся рейтингами снова. 

Теги: #Рейтингомер
Источник: Псковская Лента Новостей
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