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Политика

Игорь Сопов: Для региона очень важно, что ЦИК одобрила применение ДЭГ на Псковщине на выборах президента

20.12.2023 13:01|ПсковКомментариев: 0

Дистанционное электронное голосование хорошо себя зарекомендовало в Псковской области, и для региона очень важно, что Центральная избирательная комиссия одобрила применение ДЭГ на Псковщине на выборах президента, заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Сегодня ЦИК удовлетворил заявку Псковской области на проведение ДЭГ на выборах президента РФ. Для нас это очень важное событие», - сказал Игорь Сопов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Он напомнил, что ДЭГ в регионе использовали уже дважды: в 2022 году на выборах в Псковскую городскую Думу и в 2023 году на выборах губернатора Псковской области и на муниципальных выборах.

«Надо сказать, что ДЭГ хорошо себя зарекомендовало в Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на выборах получил больше голосов через ДЭГ, чем через традиционное голосование. Интерес избирателей к ДЭГ достаточно большой, и мы постоянно рассказываем им, каким образом можно будет проголосовать дистанционно. В период этой кампании мы также будем работать с нашими избирателями, рассказывать им, что через ДЭГ удобно голосовать, что это дополнительный удобный способ голосования», - рассказал председатель облизбиркома.
 

Игорь Сопов отметил, что в 2022 и в 2023 году по итогам выборов Избирательная комиссия Псковской области совместно с Центром управления регионом проводили опрос избирателей. «Избиратели, которые воспользовались ДЭГ, в обязательном порядке рекомендуют своим друзьям, знакомым и родственникам голосовать таким образом, потому что это удобно. И главное — вопрос безопасности их уже не беспокоит, то есть они считают, что данная система безопасна», - заметил он.

Глава облизбиркома добавил, что основные трудности с ДЭГ в Псковской области — недостаточное информирование населения и опасения избирателей в части того, что система ДЭГ может быть взломана, а результаты выборов — фальсифицированы. Игорь Сопов подчеркнул, что с 2019 года нет ни одной документально зафиксированной попытки взлома системы, а работа по информированию избирателей будет продолжена.

«Мы считаем, что ДЭГ — это надежный, практичный и удобный способ голосования», - заключил Игорь Сопов.

Напомним, на заседании 7 декабря Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации официально утвердила трехдневное голосование на президентских выборах (15, 16 и 17 марта).

Пресс-портрет
Сопов Игорь Александрович Председатель Избирательной комиссии Псковской области
Теги: #политика #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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