Игорь Сопов: Для региона очень важно, что ЦИК одобрила применение ДЭГ на Псковщине на выборах президента

Дистанционное электронное голосование хорошо себя зарекомендовало в Псковской области, и для региона очень важно, что Центральная избирательная комиссия одобрила применение ДЭГ на Псковщине на выборах президента, заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.
Он напомнил, что ДЭГ в регионе использовали уже дважды: в 2022 году на выборах в Псковскую городскую Думу и в 2023 году на выборах губернатора Псковской области и на муниципальных выборах.
Игорь Сопов отметил, что в 2022 и в 2023 году по итогам выборов Избирательная комиссия Псковской области совместно с Центром управления регионом проводили опрос избирателей. «Избиратели, которые воспользовались ДЭГ, в обязательном порядке рекомендуют своим друзьям, знакомым и родственникам голосовать таким образом, потому что это удобно. И главное — вопрос безопасности их уже не беспокоит, то есть они считают, что данная система безопасна», - заметил он.
Глава облизбиркома добавил, что основные трудности с ДЭГ в Псковской области — недостаточное информирование населения и опасения избирателей в части того, что система ДЭГ может быть взломана, а результаты выборов — фальсифицированы. Игорь Сопов подчеркнул, что с 2019 года нет ни одной документально зафиксированной попытки взлома системы, а работа по информированию избирателей будет продолжена.
Напомним, на заседании 7 декабря Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации официально утвердила трехдневное голосование на президентских выборах (15, 16 и 17 марта).