Поквартирный обход избирателей начнется в феврале — Игорь Сопов

Поквартирный обход избирателей начнется в Псковской области с середины февраля. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил в программе «Обратный отсчет» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Напомним, в преддверии выборов губернатора Псковской области в сентябре 2023 года избирательная комиссия провела в регионе поквартирных обход избирателей в два этапа. По мнению Игоря Сопова, такая практика полностью оправдала себя и дала положительный эффект в плане общения с избирателями.