Политика

Поквартирный обход избирателей начнется в феврале — Игорь Сопов

Поквартирный обход избирателей начнется в Псковской области с середины февраля. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил в программе «Обратный отсчет» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В этом году мы планируем провести такой же поквартирный обход избирателей, он начнется с середины февраля. Наши члены участковых избирательных комиссий с бейджиками и со значками, которые символизируют выборы президента, пойдут к избирателям, чтобы рассказать им о способах голосования, о возможностях проголосовать и чтобы собрать заявления на организацию голосования на дому», - сказал Игорь Сопов.

Напомним, в преддверии выборов губернатора Псковской области в сентябре 2023 года избирательная комиссия провела в регионе поквартирных обход избирателей в два этапа. По мнению Игоря Сопова, такая практика полностью оправдала себя и дала положительный эффект в плане общения с избирателями.