Политика

Наталья Горбачева: Мы делаем всё, чтобы выборы прошли максимально удобно и прозрачно

Президентские выборы нельзя назвать рутинными. Об этом председатель Общественной палаты Псковской области, заместитель руководителя штаба по наблюдению за выборами Наталья Горбачева сообщила в ходе онлайн-брифинга, который прошел в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 21 декабря.

«Президентские выборы нельзя назвать рутинными ни в каком случае. У нас уже сложился серьезный опыт, каждый раз мы делаем выводы, совершенствуемся, чтобы выборы прошли максимально удобно и прозрачно», – рассказала Наталья Горбачева.

Она отметила, что общественный штаб обязан уметь работать не только с патриотами страны, но и с теми, кто сомневается в прозрачности выборов.

«Своей работой мы показываем, что для избирателей все открыто», – отметила председатель региональной Общественной палаты.

Напомним, на заседании 7 декабря Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. На территории Псковской области будет проводиться дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Смотрите также ЦИК одобрила проведение ДЭГ в Псковской области на выборах президента

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации официально утвердила трехдневное голосование на президентских выборах (15, 16 и 17 марта).