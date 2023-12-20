Наталья Горбачева: Мы делаем всё, чтобы выборы прошли максимально удобно и прозрачно

Президентские выборы нельзя назвать рутинными. Об этом председатель Общественной палаты Псковской области, заместитель руководителя штаба по наблюдению за выборами Наталья Горбачева сообщила в ходе онлайн-брифинга, который прошел в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 21 декабря.
Она отметила, что общественный штаб обязан уметь работать не только с патриотами страны, но и с теми, кто сомневается в прозрачности выборов.
Напомним, на заседании 7 декабря Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. На территории Псковской области будет проводиться дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации официально утвердила трехдневное голосование на президентских выборах (15, 16 и 17 марта).