Трехдневные выборы позволяют большему количеству избирателей проголосовать – Наталья Исакова

Трехдневные выборы нацелены на удобство избирателей и повышение явки. Об этом секретарь Общественного штаба по наблюдению за выборами, член Общественной палаты РФ от Псковской области Наталья Исакова сообщила в ходе онлайн-брифинга, который прошел в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 21 декабря.
Трехдневные выборы показали себя как эффективный способ повышения явки на выборах любого масштаба, подчеркнула она.
Напомним, на заседании 7 декабря Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. На территории Псковской области будет проводиться дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации официально утвердила трехдневное голосование на президентских выборах (15, 16 и 17 марта).