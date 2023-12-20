Политика

Трехдневные выборы позволяют большему количеству избирателей проголосовать – Наталья Исакова

Трехдневные выборы нацелены на удобство избирателей и повышение явки. Об этом секретарь Общественного штаба по наблюдению за выборами, член Общественной палаты РФ от Псковской области Наталья Исакова сообщила в ходе онлайн-брифинга, который прошел в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 21 декабря.

«Трехдневные выборы - это, в первую очередь, удобно. Каждый избиратель может для себя решить, в какой из дней он хочет и может пойти. Мы все прекрасно понимаем, что обстоятельства бывают разные, и это позволяет большему количеству избирателей посетить избирательный участок», – рассказала Наталья Исакова.

Трехдневные выборы показали себя как эффективный способ повышения явки на выборах любого масштаба, подчеркнула она.

Напомним, на заседании 7 декабря Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. На территории Псковской области будет проводиться дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

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Центральная избирательная комиссия Российской Федерации официально утвердила трехдневное голосование на президентских выборах (15, 16 и 17 марта).