Политика

Пять лучших УИКов наградят в Псковской области

Пять лучших участковых избирательных комиссий наградят в Псковской области. Об этом председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков сообщил в ходе онлайн-брифинга, который прошел в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 21 декабря.

«В эту кампанию будет одно новшество от Штаба общественного наблюдения. Облизбирком проводит семинары для членов УИКов, там разъясняют, что такое типовой модельный участок, как он должен быть оформлен. Мы с коллегами решили работать по данному направлению. Мы посетим тридцать случайных участков Псковской области и наградим пять лучших», – рассказал Илья Стрелков.

Напомним, на заседании 7 декабря Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. На территории Псковской области будет проводиться дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

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Центральная избирательная комиссия Российской Федерации официально утвердила трехдневное голосование на президентских выборах (15, 16 и 17 марта).