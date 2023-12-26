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Политика

Александр Козловский принял участие в в сборе подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина

27.12.2023 12:39|ПсковКомментариев: 0

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поставил свою подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Партия "Единая Россия" принимает активное участие в сборе подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина. Сегодня лично поставил подпись в поддержку Владимира Владимировича. Я за стабильное будущее и сильную Россию. Именно с Владимиром Владимировичем наша страна планомерно развивается, показывает рост экономики даже несмотря на вызовы времени. И самое главное – мы совсем по-другому себя чувствуем на мировой арене. Это очень важно», - написал Александр Козловский.

Напомним, глава государства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря.

В поддержку самовыдвижения кандидата требуется представить не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не менее 7500 подписей. В поддержку выдвижения кандидата политической партией требуется представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не менее 2500 подписей.

Подписи в поддержку выдвижения кандидатуры нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

Ранее инициативная группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом на выборы.

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Съезд «Единой России» также поддержал кандидатуру действующего президента.

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22 декабря в Псковской области открылся Региональный избирательный штаб действующего президента РФ Владимира Путина.

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Пресс-портрет
Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Теги: #выборы президента #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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