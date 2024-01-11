Политика

Рейтингомер: мусорный саботаж, дубак в общаге ПсковГУ и «Седая ночь» от вице-спикера

Всем привет! Это первый в наступившем году обзор политической активности. Сегодня займемся «разбором полетов» не за неделю, как это бывает обычно, а за всю первую половину января.

Как всегда, оценки у нас выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!

-5 Игорь Шатурный

Год в Псковской области начался с мусорного коллапса. По определению губернатора, ситуация, сложившаяся с вывозом коммунальных отходов, - это настоящий саботаж. Превратили всё в помойку, в связи с чем уже прилетело - и наверняка еще прилетит - коммерческим предприятиям, отвечающим за опорожнение контейнеров и сортировку их содержимого А мы в политобзоре ставим минус пять отвечающему за сферу ЖКХ вице-губернатору Игорю Шатурному. Самой низкой оценкой отмечаем допуск этого мусорного безобразия и неспособность управленца усадить за стол переговоров всех участников цепочки, из-за чего в дело пришлось вмешиваться самому главе региона.

-4 Юрий Семенов

Отрицательную оценку минус четыре получает Юрий Семенов, глава Порховского района - муниципального образования, которое на новогодних каникулах прогремело на всю Россию. Громкий скандал вызвала дискотека в местном ДК, на которой молодежь танцевала под композицию Верки Сердючки - украинского артиста Андрея Данилко. Слова той песни возмутили участников СВО, а сама история получила резонанс во многих федеральных СМИ, Telegram-каналах, социальных сетях, из-за чего ответственные лица приносили извинения, отменяли запланированные дискотеки и обещали наказать нерадивого диджея. Уж точно это не тот повод, с которым хотел бы оказаться в центре внимания муниципальный руководитель.

-3 Олег Брячак

Минус три выводим напротив фамилии руководителя регионального отделения «Справедливой России - За правду», депутат областного Собрания Олега Брячака. Так оцениваем весьма сомнительный пиар эсеров - освещение на официальном сайте организации и в соцсетях прошедшей в одном из ресторанов встречи партийного руководителя с молодыми предпринимателями. С ними депутат и бизнесмен с крайне противоречивым бэкграундом, как следует из сообщений, «поделился опытом ведения бизнеса».

-2 Наталья Ильина

«Опять двойка» в дневнике ректора Псковского университета Натальи Ильиной. Причина - в широко разошедшемся по соцсетям и телеграм-каналам сигнале о жутком холоде в общежитии ПсковГУ на Карла Маркса и трещинах на стенах общаги. Как утверждают авторы постов, студенты спасались малярным скотчем и просмотром фильма «Дурак», который помогает им «уйти от существующей реальности и погрузиться в другую».

-1 Андрей Маковский, Игорь Романов

На новогодних каникулах в области началась возня, связанная с объединением «Новых людей» и «Партии роста». Основной вопрос тут - кто будет главным в региональной организации, от чего зависит многое - начиная контролем над бабками и заканчивая перспективой получения депутатских мандатов. Из-за чего будущие соратники ведут борьбу за лидерство, обмениваются колкостями, троллят друг друга и т.д. Всё это наблюдаем сейчас в отношениях «новолюдя» Андрея Маковского и «ростовика» Игоря Романова. Правда, пока всё выглядит мелкотравчато: осторожный троллинг со стороны одного и реакция в духе "А ты кто такой? Давай, до свидания" со стороны другого. Пришли бы уже на эфир, объяснились бы, дали бы ответ - кто будущей партии более ценен.

0 Игорь Гейбер

Нейтральная оценка 0 достается Игорю Гейберу. Управленец назначен на должность исполняющего обязанности генерального директора «Псковжилстроя». На этом посту сменил Александра Овчинникова. Как обычно в таких ситуациях, плюсов-минусов сразу не ставим - ждем первых шагов менеджера, тогда и определимся с оценками.

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+1 Артур Гайдук

Плюс один заработал председатель регионального отделения партии «Яблоко» Артур Гайдук. Он интересно и содержательно выступил в проекте «Политбюро» на радио ПЛН FM, подвел итоги года и ответил на все, даже не вполне приятные ему, вопросы - например, касающиеся сравнений с предшественником, отношений с уехавшими из Пскова за границу либеральными блогерами и др. Видно, что господин Гайдук постепенно осваивается в кресле руководителя псковского «Яблока» и выглядит все более убедительно.

+2 Антон Минаков

Строчкой выше расположился региональный координатор ЛДПР Антон Минаков. На минувшей неделе он принимал в Пскове партийного куратора регионов Северо-Запада - депутата Госдумы, экс-замруководителя центрального аппарата ЛДПР Сергея Каргинова. И получил от коллеги положительную оценку. Как следует из слов господина Каргинова, внутри партии Антона Минакова относят к сильным региональным руководителям с хорошими перспективами.

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения ЛДПР

+3 Игорь Сопов

Положительную оценку плюс три ставим председателю избирательной комиссии Псковской области Игорю Сопову. Облизбирком продолжает подготовку к президентским выборам, о чем председатель комиссии в первый рабочий день года доложил главе региона. «Для работы у нас есть все необходимое. Главная задача — максимально широко рассказать о способах голосования», — рассказал Игорь Сопов и добавил, что Псковская область вошла в число регионов, где ЦИК утвердила проведение дистанционного электронного голосования на выборах президента России. Напомним, в прошлом году Псковская область стала лидером в стране по явке избирателей на выборах губернаторов с применением ДЭГ.

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+4 Юрий Сорокин

Плюс четыре заработал вице-спикер областного Собрания депутатов Юрий Сорокин. Парламентарий и предприниматель не на словах, а на деле развивает спорт в Псковской области, свидетельством чему в последние недели стали серьезные достижения команды «Nordman» по настольному теннису. Кроме того, Юрий Сорокин исполнил мечты детей в рамках благотворительной акции "Елка желаний", а в соцсетях на Старый новый год порадовал подписчиков музыкальным подарком - виртуозным исполнением композиции «Седая ночь», ставшей саундтреком к популярному сериалу «Слово пацана».

Фото: страница Юрия Сорокина в социальной сети «ВКонтакте».

+5 Михаил Ведерников

На старте 2024 года высокую активность проявлял губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он решал мусорную проблему, ставил перед подчиненными задачи по реализации президентских нацпроектов на 2024 год (напомним, в 2023-м нацпроекты в Псковской области реализованы с рекордным показателем в 99,69%), а также встречался с учащимися Школы креативных индустрий уже в первый день занятий. Кроме того, глава региона присутствовал во многих федеральных СМИ в сообщениях по теме радушной встречи в Псковской области 82-летнего ветерана Бориса Каткова, выдворенного из Латвии. Всё это приносит главе региона максимально высокую оценку плюс пять.

Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю.