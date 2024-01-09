Политика

Игорь Сопов доложил Михаилу Ведерникову о подготовке к выборам президента РФ в 2024 году

Первую рабочую встречу в 2024 году во вторник, 9 января, губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел с председателем областной избирательной комиссии Игорем Соповым. Обсуждался широкий круг вопросов, в том числе подготовка облизбиркома к кампании по выборам президента России, которые пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Руководитель облизбиркома рассказал, что избирательные участки на территории Псковской области будут приведены в соответствие с федеральным брендбуком, основным символом которого стала буква «V» в цветах российского триколора.

«С 17 февраля по 7 марта 2024 года члены участковых избирательных комиссий (УИК) Псковской области проведут адресное информирование и оповещение избирателей о времени, месте и формах голосования. Для этого они заранее пройдут обучение. Также мы презентуем форму и отличительный знак для сотрудников, которые будут общаться с гражданами», — заметил Игорь Сопов.

Широкое информирование о кампании по выборам президента РФ предполагается через средства массовой информации, социальные сети. По словам председателя облизбиркома, разные форматы позволят донести до избирателей то, насколько важны предстоящие выборы.

«Для работы у нас есть все необходимое. Главная задача — максимально широко рассказать о способах голосования», — сказал Игорь Сопов и добавил, что Псковская область вошла в число регионов, где Центральная избирательная комиссия утвердила проведение дистанционного электронного голосования на выборах президента России. Напомним, в прошлом году Псковская область стала лидером в стране по явке избирателей на выборах губернаторов с применением дистанционного электронного голосования.

Кратко Игорь Сопов доложил об итогах работы облизбиркома в 2023 году. Так, завершилось техническое комплектование УИК, все они работают на своем оборудовании.

На всех УИК создана единая региональная система видеонаблюдения. Специалисты выстраивали ее около двух лет. «На избирательных кампаниях 2023 года система видеонаблюдения работала в полном объеме. Это позволяет не привлекать сторонних подрядчиков и экономить бюджетные средства», — заметил Игорь Сопов.

Михаил Ведерников поручил рассмотреть возможности дальнейшего развития системы видеонаблюдения, ее интеграции в другие системы безопасности. В этом плане губернатор посоветовал изучить опыт Москвы и Московской области.

В Псковской области с 2023 года полноценно запущена система сбора данных УИК, что позволило снизить нагрузку на специалистов, увеличить скорость обработки данных. К примеру, по Пскову время передачи результатов голосования сократилось в 8 раз — с 40 до 5 минут.

Активная работа с молодежью продолжится и в этом году. На июнь 2024 года запланирован 5-й международный Форум молодежных избирательных комиссий. Такое мероприятие в 2023 году собрало более 110 участников из 29-ти регионов России и Республики Беларусь.

«Благодарю за эффективную работу. Надеюсь, что никаких сбоев в отлаженном механизме не будет, и выборная кампания на территории региона пройдет честно, прозрачно и легитимно», — сказал Михаил Ведерников.