Совещание с региональными отделениями политических партий проходит в Пскове

Совещание с региональными отделениями политических партий проводит Избирательная комиссия Псковской области сегодня, 21 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Участниками совещания стали руководители государственных органов, представители региональных отделений политических партий, зарегистрированных на территории Псковской области
«Ни для кого не секрет, что Избирательная комиссия проводит большую планомерную и систематическую работу, чтобы организация выборов была на высоком уровне, чтобы избирательный процесс прошел чисто и прозрачно, и чтобы зафиксированный результат не вызывал вопросов», – сказал главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков и поблагодарил представителей региональных партий за вовлеченность.
В ходе круглого стола прозвучат доклады на такие темы, как: «Реализация проекта "ИнформУИК" и применение дистанционного электронного голосования на выборах в марте 2024 года», «О применении средств видеонаблюдения на выборах президента Российской Федерации» и «О внесении изменений в ежеквартальные Сведения о поступлении и расходовании средств политической партии, регионального отделения политической партии с 1 квартала 2024 года».