«Гонки по вертикали»: куда качнется маятник общественных настроений?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио ПЛН FM. Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Политический пейзаж перед парламентскими выборами. Что нового?

Свежие партийные рейтинги и потенциальные риски. В чем главные опасности для партии власти и кто выходит на дистанцию предварительного голосования?

«А не спешите вы нас хоронить». Как коммунисты проводят работу над ошибками и пытаются доказать, что их рано списывать со счетов.

Как знают наши постоянные слушатели и зрители, в «Гонках по вертикали» мы неделя за неделей рассказываем о том, как меняется политический пейзаж и куда качается маятник общественных настроений — и так уже 12 лет. Чего только мы не наблюдали за всё это время, начиная с «крымского консенсуса», подъема патриотических настроений, сплочения вокруг флага и президента. И заканчивая ростом тревожности, накоплением усталости в обществе и осознанием того, что безопасности нет - то есть всеми теми процессами, которые социологи и политологи описывают в настоящее время, на пятом году СВО и в условиях становящегося всё более суровым политического климата. Высокий уровень тревожности в обществе вкупе с раздражением от запретов, ограничений, блокировок популярного мессенджера, утратой привычного комфорта и ухудшением социально-экономического самочувствия многих наших сограждан становится значимым фактором. На этом фоне эксперты на минувшей неделе зафиксировали снижение уровня доверия к власти. У Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) здесь более скромные цифры - где-то доли процента, где-то процент-полтора, а у фонда «Общественное мнение» (ФОМ) эту тенденцию подкрепляют более высокие показатели — отмечается снижение в районе пяти процентов. Понятно, что данный тренд в год парламентских выборов может иметь серьезные последствия для всего политического класса, в том числе для партий, которым предстоит конкурировать за электорат, испытывающий беспокойство из-за экономических проблем и ситуации в стране. Всё это может привести к изменению политического ландшафта, усилению оппозиционных настроений и, собственно, в последнее время социологи это уже отмечают — в целом поддержка оппозиционных партий пусть и не очень заметно, но растет. Каждую неделю фиксируются колебания рейтингов партий — то одни вырвутся вперед, то другие. Интересно, что по поводу того, кто там ускоряется, кто притормаживает, четкого ответа у социологического сообщества зачастую нет.

- Науке это пока неизвестно. Наука еще не в курсе (из фильма «Карнавальная ночь»).

Если говорить серьезно, то предвыборные партийные рейтинги от тех же ВЦИОМа и «Общественного мнения» как и прежде заметно отличаются. Так, например, Всероссийский центр изучения общественного мнения в пятницу, 3 апреля, вернул партию «Новые люди» с рейтингом десять целых восемь десятых процента на второе место. ЛДПР съехала на третье — 10,5%. КПРФ по-прежнему занимает четвертую строчку рейтинга - 9,8%. При этом ФОМ отводит «Новым людям» не второе и даже не третье место, а только четвертое - с шестью процентами рейтинга. Либерал-демократы (9%) несколько упали, но все еще впереди коммунистов с их восемью процентами. Короче, социологи расходятся в оценках относительно числовых значений партийных рейтингов.

Но что тут не вызывает сомнений — так это первое место и доминирование «Единой России». По данным ФОМа, рейтинг партии власти колеблется в районе сорока процентов, по ВЦИОМу — тридцать «с копейками». Да и если поговорить с самими единороссами, то каждый скажет про позитивную электоральную статистику и обнадеживающую предвыборную социологию. Как говорится, броня крепка и танки ЕР быстры. Правда, с учетом того, на выборах, в соответствии со спущенными сверху показателями, надо получать «55% +» - вопросы, разумеется, возникают. К тому же, как мы неоднократно отмечали, это раньше в год больших избирательных кампаний власти всегда стремились дать населению «подарки» - будь то повышение пенсий, увеличение зарплат в бюджетной сфере, сдача общественно значимых объектов, введение материнского капитала и др. Тем самым демонстрировалась забота социального государства о людях. А в этом году, перед парламентскими выборами ничего этого не происходит – напротив, увеличивается количество налогов, поборов, штрафных санкций, ограничений и т. д. Либо власть всё настолько контролирует, что может не беспокоиться, либо бюджетный дефицит не дает возможностей для раздачи таких «кайфушек», либо наверху перестали беспокоиться по поводу общественного мнения, так об этом писала ПЛН.

Иными словами, власти привыкли к тому, что в условиях зачищенной поляны вроде им как ничего не угрожает и задачи на выборах решаются относительно легко.

- Возьмем без шума и пыли (из фильма «Бриллиантовая рука»)

Однако такая самоудовлетворенность и успокоенность таят опасности, могут выйти боком и сыграть с единороссами в сентябре не очень веселую шутку. Про федеральный уровень рассуждать здесь не стану — там наверху свое кино; хотя вопросы - кто победит в многолетнем споре холодильника и телевизора с условным Соловьевым и что окажется более значимым для избирателей: пункты новой народной программы или цифры в ценниках и квитанциях ЖКХ — остаются актуальными. Ну а что касается регионов, то в решении стоящих перед партией власти задач многое будет зависеть от того, как работают чиновники, как они взаимодействуют с людьми, как реально решают беспокоящие население проблемы. В свое время в ходу в ЕР даже была такая присказка: мол, главная проблема партии власти — сама партия власти в широком смысле, то есть: главная угроза находится внутри, она в заявлениях чиновников, их действиях, или наоборот бездействии - всё это на самом деле наносит партии больший вред, чем оппозиция. Так вот, пока в Псковской области не видно, что чиновники готовы работать в «режиме предвыборной опасности». События начала этого года, в том числе памятный коллапс с отоплением, показывают, что они расхлябаны. Современного чиновника мало волнуют и партия власти, выборы, и недовольство населения, ибо изменился сам тип этого регионального деятеля. Это новая генерация чиновника, который работает по KPI. Он никак не связан ни с населением, ни с местными элитами, ни с партиями, тем более сама партия власти и депутатский корпус никакого реального влияния на исполнительную власть не имеют. От пребывания депутатов в Собрании мало что зависит, по сути им даже запрещено задавать острые вопросы. Таким образом, у нас не чиновники зависят от партии власти, а партия власти зависит от чиновников.

При этом мы наблюдаем, что очень слабо отрабатывают госСМИ. В былые времена, когда «Единая Россия» находилась в более-менее конкурентном поле, все за полгода до выборов уже пахали в поте лица, выполняли медиапланы, следовали спущенным сверху указаниям и т.д. Сейчас этого не видно. Наверное, все верят в те самые высокие рейтинги ЕР.

- Красота-то какая! Лепота! (из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»)

Возможно, и правда всё будет хорошо, а возможно - нет. Напомню, в 2011-м с рейтингами ЕР тоже было хорошо, а закончилось всё неудачей на выборах, многотысячными протестными акциями по стране и Болотной площадью. Вот об этом единороссам не следует забывать, если, конечно, они стремятся и дальше доминировать и сохранять статус партии власти. Понятно, что приведенные выше аналогии хромают — ибо сейчас всё иначе, начиная с общей ситуации в стране и мире и заканчивая состоянием местной оппозиции — скажем, тех же коммунистов. Их в последнее время кто только не критиковал, возможно, эта критика возымела действие — по крайней мере, видно, что в КПРФ хоть что-то начали делать, как будто доказывая: рано партию списывать со счетов — не спешите нас хоронить.

Фото: Псковское областное отделение КПРФ

Так или иначе, псковские коммунисты во главе со вторым секретарем обкома Дмитрием Михайловым начали разносить, как они уверяют, 40 тысяч экземпляров выпущенного в Москве спецвыпуска газета «Правда». А на федеральном уровне КПРФ собирается провести, по определению СМИ, безальтернативные праймериз «Народный кандидат». Всё лучше чем ничего, хотя ожидаемо звучат упреки во вторичности. Тем более что в самом разгаре, так сказать, оригинал — предварительное голосование «Единой России». В Псковской области на него заявились уже более двадцати претендентов, в их числе и опытные партийцы — депутаты с многолетним стажем, и новички региональной политики — прежде всего отряд ветеранов СВО — участников кадровой программы «Герои земли Псковской» (Андрей Ключко, Михаил Каратыш и другие).

Определенные неожиданности на ПГ есть, в частности до сих пор не заявилась группа действующих депутатов из числа руководителей областного Собрания, депутатов-одномандатников, однако, как поясняют в партии, этап выдвижения продлится до конца апреля — так что, наберитесь терпения. Однако, по нашим данным, далеко не все они пойдут на выборы. При этом понятно, что региональный парламент — теперь уже Законодательное Собрание Псковской области - ждет обновление.

По словам председателя регионального парламента Александра Котова, сменится примерно треть депутатского корпуса, но мы считаем, что показатель ротации будет даже выше — больше половины депутатов. Причем, это коснется не только единороссов, но и в рядах оппозиции тоже возможно обновление. Уже сейчас в Собрании нет экс-лидера псковских эсеров Олега Брячака, покинет Собрание депутат от «Новых людей», уже вышедший из рядов этой партии Андрей Маковский, наверняка не будет в следующем созыве его коллеги — депутата от КПРФ Владимира Панченко.

Под большим вопросом теперь и перспективы председателя псковского «Яблока» Артура Гайдука. Суд оштрафовал его по статье 20.3 Кодекса об административных правонарушениях («демонстрация экстремистской символики») на тысячу рублей. Не смотрите на сумму, тут главное - в другом. Привлечение к ответственности по этой статье может помешать яблочнику участвовать в сентябрьских выборах в качестве кандидата. Запрет избираться действует в течение года после вынесения решения суда.

Как уже отметили мои коллеги на ПЛН, Артур Гайдук стал пятым членом «Яблока», в отношении которого применяется данная статья. Четверо других, в том числе председатель партии, были оштрафованы ранее. В связи с тем, что Николай Рыбаков лишился возможности баллотироваться в Госдуму из-за административного наказания, к тому же партия не сможет опереться на ряд других заметных фигур из-за статуса иностранных агентов или уголовных дел, федеральный список «Яблока» на выборах в сентябре 2026 года может возглавить Григорий Явлинский.

Впрочем окончательное решение по этому вопросу пока не принято. В любом случае мы будем внимательно наблюдать за развитием событий. А на сегодня всё. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой — политика займется вами.