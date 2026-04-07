Снижена компенсация «Яблоку» за снятие списков с выборов в Стругокрасненском округе

Псковский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел жалобу на решение Стругокрасненского районного суда, которым с РФ в лице Министерства финансов РФ в пользу Псковского регионального отделения партии «Яблоко» за недопущение до участия в избирательной кампании 2023 года взыскали 191 051 рубль компенсаторных выплат, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

«По результатам апелляционного рассмотрения установлено, что при разрешении иска районным судом ошибочно осуществлено разделение применяемого механизма для восстановления нарушенных избирательных прав на компенсацию имущественного и неимущественного вреда. Не учтено, что по смыслу части 4 статьи 100 ФКЗ «О Конституционном суде», возмещение негативных последствий является единым механизмом возмещения нарушенного права», - рассказали в пресс-службе судов.

В итоге компенсация была снижена до 10 000 рублей.

Ранее сообщалось об аналогичных решениях по рассмотрению жалоб на решения других районных судов Псковской области.

Напомним, в марте 2025 года Конституционный Суд Российской Федерации признал право избирательного объединения на применение компенсаторных механизмов в целях восстановления нарушенных избирательных прав.

В сентябре 2023 года в Псковской области прошли выборы губернатора, главы Псковского района, а также выборы депутатов местных собраний в Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Стругокрасненском муниципальных округах.