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Политика

Работа общественников повышает легитимность выборов - Иван Шагин

29.02.2024 15:12|ПсковКомментариев: 0

Общественников в политической жизни России становится больше. Об этом член Общественной палаты Псковской области, кандидат исторических наук Иван Шагин сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«С событий 2020 года роль общественности максимально растет и развивается. На политическом небосклоне роль общественников не вызывает удивления, их становится больше, и это радует. Это повышает легитимность процесса и уровень доверия граждан», – рассказал Иван Шагин.

Он добавил, что ему хотелось бы видеть больше усилий со стороны участников гонки за второе место, поскольку борьба протекает достаточно вяло и идет по шаблонам. «Ничего нового нет, и уже становится обидно. Современному избирателю не интересны методы, которые были актуальны сорок лет назад», - добавил Иван Шагин.

Голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.

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Теги: #выборы президента
Источник: Псковская Лента Новостей
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