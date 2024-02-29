Работа общественников повышает легитимность выборов - Иван Шагин

Общественников в политической жизни России становится больше. Об этом член Общественной палаты Псковской области, кандидат исторических наук Иван Шагин сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он добавил, что ему хотелось бы видеть больше усилий со стороны участников гонки за второе место, поскольку борьба протекает достаточно вяло и идет по шаблонам. «Ничего нового нет, и уже становится обидно. Современному избирателю не интересны методы, которые были актуальны сорок лет назад», - добавил Иван Шагин.
Голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.