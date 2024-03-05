Евгений Панферов: Выборы — одна из актуальнейших тем в областной больнице

Выборы — одна из актуальнейших тем в Псковской областной клинической больнице, и практически все сотрудники планируют отдать свой голос в этой избирательной кампании. Об этом сообщил главный врач больницы Евгений Панферов в ходе круглого стола в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По словам главврача, коллектив разделился на две части: тех, кто будет голосовать с помощью системы ДЭГ и тех, кто пойдет отдать свой голос на избирательный участок.
Евгений Панферов заметил, что при всех плюсах дистанционного голосования для многих людей поход на участок является традицией.