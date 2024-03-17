Политика

Андрей Маковский: Выборы президента были конкурентные и интересные

Председатель регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский оценил ход голосования на выборах президента России в Псковской области.

«Оцениваю позитивно, явка на ДЭГ превзошла все мои ожидания, и я очень рад, что люди восприняли ДЭГ не как что-то новое, а как часть жизни. Думаю, что в следующий цикл голосования в Госдуме [использовать] ДЭГ будет так же элементарно, как перевести деньги в банке онлайн», - рассказал он в беседе с корреспондентом «МК в Пскове».

Андрей Маковский добавил, что отдал свой голос за кандидата традиционным способом, придя на избирательный участок, где была праздничная атмосфера.

Также он дал оценку избирательному процессу. «Выборы были конкурентные, интересные, я с интересном смотрел, как новые технологии применялись, многие звезды голосовали, и это было очень круто», - отметил он.

Напомним, в России завершились выборы президента сегодня, 17 марта. В настоящее время ведется подсчет голосов.