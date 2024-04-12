Политика

Псковское «Яблоко» отреагировало на внесение Николая Кузьмина* в реестр иноагентов

Региональный совет Псковского «Яблока» опубликовал заявление в связи с внесением Минюстом РФ депутата Завеличенской волости Псковского района, члена Бюро Псковского «Яблока» Николая Кузьмина* в реестр иностранных агентов.

Николай Кузьмин*

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале Псковского «Яблока», сказано, что включение Николая Кузьмина* в реестр иноагентов является политически мотивированным, неправовым и репрессивным, как и внесение в реестр иноагентов заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом) *.

Напомним, Николая Кузьмина* включили в реестр иноагентов 12 апреля 2024 года, Льва Шлосберга* – 16 июня 2023 года.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента