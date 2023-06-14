Общество

Минюст признал иноагентом Льва Шлосберга

Министерство юстиции РФ признало иностранным агентом псковского политика, руководителя регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга, об этом в пятницу сообщают российские СМИ со ссылкой на Минюст.

Включенный в реестр иноагентов Лев Шлосберг, как утверждается, выступал против СВО, принимал участие в создании и распространении информационных материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о решениях властей Российской Федерации и проводимой ими политике, передает «Лента.ру».

Также в список иноагентов включены журналист Светлана Прокопьева, режиссер Виталий Манский, экономист Сергей Алексашенко и другие.

«16 июня 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены С.В.Алексашенко, В.В.Манский, Ю.Б.Парамонова, С.В.Прокопьева, Л.М.Шлосберг, информационный портал "ВЕСЬМА", а также фонд "Свободная Якутия"», - цитирует телеграм-канал Минюста «Интерфакс».